Nhập môn Seiko Prospex: 5 điều người mới thường nhầm lẫn 20/01/2026 10:34

(PLO)- Đồng hồ Seiko Prospex là thương hiệu bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, nhưng cũng là một “mê cung” kỹ thuật khiến không ít người mới nhập môn lạc lối.

5 sự thật về Seiko Prospex mà người mới tiếp cận dễ bối rối

Đừng vội xuống tiền nếu bạn chưa thực sự hiểu rõ những điều này. Tôi sẽ giúp bạn thấy được 5 lầm tưởng kinh điển nhất, để khoản đầu tư của bạn thực sự xứng đáng với giá trị của một “chiến binh” Prospex.

1. Seiko Prospex không chỉ có đồng hồ lặn

Lầm tưởng lớn nhất của đa số người dùng là đánh đồng Prospex với những chiếc đồng hồ lặn biển. Thực tế, hệ sinh thái Prospex được Seiko xây dựng như một "đội quân tinh nhuệ" chinh phục mọi địa hình.

Chiếc Seiko Prospex Alpinist trang bị chức năng la bàn.

Yêu thích bộ môn lặn biển và chinh phục đại dương có bộ sưu tập Seiko Prospex Marinemaster. Nếu bạn đam mê những cung đường trekking đã có Land. Còn Alpinist giúp bạn chinh phục độ cao của bộ môn leo núi ở những môi trường khắc nghiệt.

Ngoài ra còn có dòng Street hiện đại cho nhịp sống đô thị hay LX Line cho phân khúc xa xỉ, chinh phục mọi địa hình.

Xem ngay tại đây để biết sự đa dạng của bộ sưu tập này: Seiko Prospex.

2. Không phải tất cả các mẫu Seiko Prospex đều sử dụng kính sapphire

Nhiều người mới chơi thường mặc định rằng một chiếc đồng hồ "Professional" có giá hàng chục triệu đồng phải trang bị kính Sapphire.

Seiko có một tư duy khác biệt đầy chiến lược. Hãng trang bị kính Hardlex Crystal đặc tính dẻo dai và chịu lực va đập tốt, khó bị vỡ vụn dưới áp suất nước lớn. Vật liệu này xuất hiện trên các mẫu Seiko Prospex tầm trung.

Nếu có yêu cầu cao, phần lớn các mẫu Seiko Prospex sử dụng kính sapphire với lớp phủ chống lóa. Hỗ trợ bạn quan sát dưới điều kiện nắng gắt.

Nếu có yêu cầu cao, phần lớn các mẫu Seiko Prospex sử dụng kính sapphire với lớp phủ chống lóa. Hỗ trợ bạn quan sát dưới điều kiện nắng gắt.

3. Xuất hiện cả máy Automatic (4R, 6R, 6L, 8L, 8R) và Solar

Đồng hồ Seiko Prospex không chỉ thuần cơ khí mà còn là nơi trình diễn công nghệ năng lượng ánh sáng.

Cỗ máy Automatic trải dài từ dòng 4R bền bỉ, 6R hiệu suất cao với khả năng trữ cót lên đến 72 giờ, cho tới dòng 6L siêu mỏng đầy sang trọng. 4R (4R35, 4R36) từ 40 giờ,

6R (6R35, 6R55, 6R5J) khả năng trữ cót ấn tượng lên đến 72 giờ (3 ngày). Và 6L (6L35) mệnh danh là dòng Slimline với độ dày máy chỉ 3.7mm. Giúp chiếc đồng hồ Seiko Prospex trở nên thanh lịch, sang trọng.

Ngoài ra, Seiko Prospex còn có dòng máy Solar như V192, V147, V157, 8A50 giúp bạn gạt đi nỗi lo hết năng lượng. Độ chính xác cao +/- 15 giây mỗi tháng, một lần sạc đầy có thể sử dụng đến 6 tháng.

Seiko Prospex SpeedTimer máy Solar, có hiển thị mức năng lượng còn lại trên mặt số và trang bị chức năng Chronograph (bấm giờ), Tachymeter (đo tốc độ) tiện lợi.

4. Chữ X trên mặt số thực tế mang ý nghĩa khác

Nhiều người nghĩ rằng chữ X có nghĩa “xtream” (cực hạn) hay chữ viết cuối cùng của Prospex. Sự thật đây là logo cách điệu của P (Professional) và S (Specifications). Thậm chí, những phiên bản được xem là “tiền thân” của dòng này vẫn như SKX hay Alpinist hoàn toàn không có logo này trên mặt số.

5. Thiết kế đa dạng (Turtle, Samurai, Tuna)

Cuối cùng, người mới dễ bị choáng ngợp thiết kế đa dạng và hệ thống “biệt danh”mà giới hâm mộ đặt ra. Bạn sẽ bắt gặp cả kiểu dáng Turtle (Rùa) với thân vỏ bo tròn hay Samurai - dáng kim Katana của võ sĩ đạo Nhật Bản. Độc đáo hơn là dáng Tuna (cá ngừ) với vẻ ngoài to và hầm hố.

Một số phiên bản Seiko Prospex còn kết hợp cùng PADI - Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ lặn biển lớn và được biết đến rộng rãi trên thế giới. Vì vậy mà bạn có thể tự hào sở hữu một phiên bản đồng hồ chuyên nghiệp.

Đây là dòng đồng hồ công cụ chuyên nghiệp có trải nghiệm đeo tương tự Omega Seamaster, xem ngay tại đồng hồ Seiko Prospex để biết.

Chính điểm này tạo nên sự đặc biệt và thú vị của các mẫu mã đồng hồ Seiko Prospex và thương hiệu Seiko nói chung.

Mua đồng hồ Seiko Prospex ở đâu chính hãng?

Khi đã không còn nhầm lẫn những thông tin trên, hãy tìm kiếm một điểm mua đồng hồ Seiko Prospex chính hãng uy tín.

Tại Việt Nam, Đồng Hồ Hải Triều là một trong các đại lý bán lẻ uy tín với gần 40 năm kinh nghiệm trên thị trường. Sở hữu hệ thống showroom trên toàn quốc giúp bạn dễ dàng tìm mua đồng hồ Seiko chính hãng.

Khách hàng còn nhận được bảo hành tăng thêm lên đến 5 năm (bao gồm 3 năm quốc tế của hãng).

Đặc biệt có Trung tâm sửa chữa và bảo hành với máy móc chuyên nghiệp nhập khẩu, an tâm chiếc đồng hồ được chăm sóc toàn diện.