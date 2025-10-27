Đặt in hộp quà Tết tại xưởng in Nguyên Phong – Gói trọn thương hiệu trong từng chi tiết 27/10/2025 14:15

(PLO)- Khi hình ảnh thương hiệu được trao đi bằng một chiếc hộp có hồn, in hộp quà Tết theo yêu cầu riêng với tính cá nhân hoá cao kèm theo câu chuyện riêng sẽ là món quà tri ân và lời chúc ý nghĩa vẹn tròn cho năm mới.

Chất liệu phổ biến in hộp quà Tết

Việc chọn chất liệu in hộp quà Tết không chỉ ảnh hưởng đến độ bền mà còn thể hiện phong cách và giá trị thương hiệu. Dưới đây là ba nhóm chất liệu phổ biến:

Hộp cứng

● Hộp cứng làm bằng carton lạnh, bề mặt phẳng mịn, độ cứng cao, thích hợp cho quà biếu cao cấp như yến sào, trà, rượu…

Hộp sóng

● Hộp sóng sử dụng carton sóng E, B hoặc C, ưu điểm là chịu lực tốt, giá thành rẻ, phù hợp với set quà Tết đại trà hoặc cần vận chuyển xa.

Hộp mềm

● Hộp mềm dùng các loại giấy Ivory, Duplex, Kraft hoặc giấy mỹ thuật, mang lại vẻ nhẹ nhàng, tinh tế và dễ tạo hình.

Mẫu hộp cứng quà tặng Tết sang trọng.

Kích thước và kiểu dáng hộp quà Tết

Hộp quà Tết được thiết kế với nhiều kích thước phù hợp từng loại sản phẩm.

● Nhỏ (15x15x6 – 20x20x7 cm): dùng cho quà mini như trà, bánh kẹo, yến sào nhỏ.

● Trung bình (25x18x8 – 30x22x12 cm): phù hợp hộp bánh, rượu vang, đặc sản vùng miền.

● Lớn (35x25x12 – 45x35x18 cm): dành cho set quà cao cấp, chứa nhiều sản phẩm.

Kích thước được lựa chọn linh hoạt theo trọng lượng, kiểu dáng và giá trị của món quà, giúp tăng tính thẩm mỹ và tiện dụng khi trưng bày hoặc vận chuyển.

Kiểu dáng hộp quà Tết

Mẫu hộp quà tặng Tết sang trọng.

Giải pháp in hộp giấy cho quà Tết được thiết kế đa dạng về kiểu dáng để phù hợp với từng phong cách và giá trị sản phẩm:

● Hộp âm dương: gồm hai phần nắp – thân lồng vào nhau, tạo cảm giác sang trọng, chắc chắn.

● Hộp nam châm: đóng mở tiện lợi, cao cấp, thường dùng cho quà biếu doanh nghiệp.

● Hộp nắp gài: thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp ráp, thích hợp đóng gói số lượng lớn.

● Ngoài ra còn có hộp trượt, hộp rút, hộp nắp rời... giúp sản phẩm nổi bật và phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

Công nghệ in và gia công hộp quà Tết

● In offset

Với khả năng in số lượng lớn, hình ảnh sắc nét, màu sắc đồng đều và chi phí hợp lý, in offset đặc biệt phù hợp với đặt in số lượng lớn để tối ưu giá thành.

● In kỹ thuật số

Công nghệ này là lựa chọn lý tưởng cho các đơn vị muốn thử nghiệm mẫu hộp hoặc đặt số lượng ít nhưng cần tiến độ gấp.

Gia công sau in cũng góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của hộp quà Tết

● Ép kim, ép nhũ

Với hiệu ứng ánh vàng, ánh bạc hoặc ánh màu sắc, kỹ thuật ép kim giúp hộp quà trở nên sang trọng và thu hút.

● Dập nổi

Dập nổi mang đến hiệu ứng 3D tinh tế, giúp họa tiết hoặc logo thương hiệu trở nên nổi bật, tăng cảm giác chạm và sự độc đáo.

● Cán mờ hoặc cán bóng

Địa chỉ in hộp quà tặng Tết tại xưởng in Nguyên Phong

Để đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, Nguyên Phong luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà chúng tôi luôn tuân thủ:

● Chất lượng in ấn cao

Chúng tôi sử dụng công nghệ in tiên tiến và chất liệu giấy tốt để đảm bảo sản phẩm có chất lượng vượt trội, sắc nét và bền màu.

● Giao hàng nhanh

Cam kết giao hàng đúng hẹn, giúp khách hàng yên tâm chuẩn bị cho mùa Tết.

● Hỗ trợ khách hàng

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình đặt in.

● Giá hợp lý

Mức giá cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

● Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Miễn phí thiết kế và dựng 3D, miễn phí in test màu, miễn phí ship nội thành Hà Nội và HCM