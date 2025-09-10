Đặt Vé Máy Bay – Tặng ngay phụ kiện công nghệ cao cấp Promax 10/09/2025 15:19

(PLO)- Bạn là tín đồ xê dịch nhưng cũng không thể rời xa những món đồ công nghệ sành điệu? Giờ đây, bạn không cần phải chọn một trong hai nữa!

✨ Promax kết hợp cùng Sanvemaybay.vn – website đặt vé máy bay uy tín hàng đầu Việt Nam – ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt: “Mua vé máy bay – Nhận ngay phụ kiện công nghệ cao cấp.”

🎁 Chi tiết ưu đãi: Chỉ cần đặt vé máy bay khứ hồi tại Sanvemaybay.vn, bạn sẽ được nhận ngay quà tặng phụ kiện công nghệ chính hãng, chất lượng vượt trội đến từ những thương hiệu đình đám như Baseus, USAMS, Vention, Hifuture, Rockspace, Anker, QCY… Tất cả đều được phân phối trực tiếp bởi Promax – cam kết chính hãng, bảo hành uy tín.

Số Lượng Vé Khứ Hồi

Quà Tặng

Giá Trị Quà

1 vé

Cáp sạc điện thoại cao cấp

100.000 VNĐ

2 vé

Cốc sạc điện thoại

219.000 VNĐ

3 vé

Pin sạc dự phòng

399.000 VNĐ

4 vé

Tai nghe Bluetooth

499.000 VNĐ

8 vé

Combo du lịch: Túi phụ kiện + Cáp sạc + Pin sạc dự phòng + Tai nghe

1.000.000 VNĐ



Đặt vé máy bay nhận ngay phụ kiện công nghệ Promax.

✈️ Sanvemaybay.vn – Người Bạn Đồng Hành Trên Mọi Chuyến Bay Với sứ mệnh mang đến trải nghiệm đặt vé nhanh chóng – tiện lợi – minh bạch, Sanvemaybay.vn hiện là điểm đến tin cậy của hàng nghìn khách hàng mỗi tháng.

● Giao diện thân thiện: chỉ vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và săn vé máy bay giá rẻ.

● Đa dạng lựa chọn: tích hợp đầy đủ các hãng hàng không uy tín trong nước và quốc tế.

● Giá cả minh bạch: cam kết cạnh tranh, không chi phí ẩn.

● Hỗ trợ tận tâm: đội ngũ chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

👉 Chính những ưu điểm vượt trội đó đã giúp Sanvemaybay.vn trở thành “người bạn đồng hành tin cậy” của mọi chuyến đi – từ kỳ nghỉ ngắn ngày đến hành trình dài khám phá thế giới.

⚡ Phụ Kiện Promax – Nâng Tầm Trải Nghiệm Công Nghệ Promax tự hào là nhà phân phối chính hãng của nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới:

● Baseus – tinh tế trong thiết kế, bền bỉ vượt thời gian.

● Anker – sạc dự phòng và thiết bị sạc nổi tiếng toàn cầu.

● QCY – tai nghe Bluetooth chất lượng cao, âm thanh sống động.

● USAMS, Vention, Rockspace, Hifuture… – đa dạng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu.

📦 Mỗi sản phẩm đều có tem mác, bảo hành chính hãng đầy đủ, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Với Promax, bạn không chỉ sở hữu phụ kiện công nghệ mà còn nâng tầm phong cách sống hiện đại.

Thời Gian Áp Dụng & Cách Thức Tham Gia

- Thời gian khuyến mãi: ( tặng đến khi hết quà tặng ) hơn 10.000 quà tặng

1. Truy cập Sanvemaybay.vn

2. Đặt vé máy bay khứ hồi theo nhu cầu

3. Sau khi hoàn tất thanh toán booker sẽ hướng dẫn xác nhận cách thức nhận quà từ Promax Lưu ý: Quà tặng có thể thay đổi theo từng đợt, số lượng có hạn – nhanh tay đặt vé để không bỏ lỡ!

Hệ thống nhận quà tại cửa hàng :

👉 95C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP. HCM

👉 55A Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM

👉 414 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội

👉 47A Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh

✈️ Kết Hợp Du Lịch – Nhận Quà Công Nghệ

Hè này, đừng chỉ đi du lịch – hãy đi du lịch một cách thông minh và phong cách với phụ kiện công nghệ chất lượng đi kèm!

📞 Liên hệ ngay: 19002690

- Website đặt vé: https://sanvemaybay.vn

- website : https://promax.vn