Dấu chân nghi của voi gần hiện trường người đi hái măng tử vong

Ngày 19-10, UBND xã Đắk Wil (Lâm Đồng) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi. Nạn nhân là ông M.V.T., tên viết tắt, 66 tuổi, ngụ tại xã Đắk Wil.
UBND xã Đắk Wil cho biết thời gian gần đây người dân trên địa bàn nhiều lần thấy voi xuất hiện gần khu vực dân cư. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát tình trạng voi đến gần khu dân cư, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông T. tử vong.