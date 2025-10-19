Người đàn ông tử vong trong rừng, xung quanh có dấu chân nghi của voi 19/10/2025 10:41

(PLO)- Người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng được phát hiện tử vong trong rừng, gần đó có dấu chân nghi là của voi.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông trên địa bàn xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), tử vong trong rừng, gần đó có dấu chân nghi là của voi.

Khu vực nơi ông T tử vong. Ảnh: N.D

Người vừa tử vong là ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng). Ông T được phát hiện tử vong lúc 9 giờ ngày 18-10, tại bìa rừng, thuộc tiểu khu 854, thuộc xã Đắk Wil.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 17-10, người thân báo tin đến Công an xã Đắk Wil về việc ông T mất tích khi vào rừng hái măng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Wil đã tổ chức lực lượng cùng người dân tìm kiếm ông T và phát hiện ông này tử vong trong rừng.