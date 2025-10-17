Tìm thấy thi thể người đến quán cà phê rồi rơi xuống thác Voi 17/10/2025 16:23

(PLO)- Thi thể người phụ nữ xấu số được tìm thấy cách thác Voi khoảng 2 km.

Ngày 17-10, tin từ đại diện xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tìm được thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm.

Thác Voi nơi người phụ nữ mất tích.

Thi thể người phụ nữ xấu số được phát hiện cách thác Voi khoảng hơn 2 cây số. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên và trưng cầu giám định tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Như PLO đã đưa, sáng 14-10, bà PTNN (40 tuổi, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến uống nước tại một quán cà phê ở khu vực thác Voi. Bà N ngồi ở khu vực vắng khách, cạnh dòng suối phía đầu khu vực thác Voi và gọi thức uống.

Khi nhân viên quán cà phê mang thức uống ra thì không thấy bà N nên hô hoán. Nhiều người tìm kiếm, phát hiện một số vật dụng, tư trang của người phụ nữ này trên bờ suối.

Cơ quan chức năng trích xuất camera, xác định khoảng 10 giờ 30 phút có hình ảnh giống như cơ thể người bị cuốn theo dòng nước từ suối chảy rất mạnh xuống thác Voi.

Ngoài chính quyền, công an và người dân địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.