Đề nghị phạt chủ tiệm tạp hóa 121 triệu đồng vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu 19/06/2025 17:48

Ngày 19-6, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Phú Yên), xác nhận đơn vị đã có tờ trình gửi chủ tịch UBND tỉnh này để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc vượt thẩm quyền.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đề nghị xử phạt một hộ kinh doanh ở phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, do ông NLP làm chủ, với tổng số tiền 121 triệu đồng về các hành vi vi phạm, gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 3-6, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra tại hộ kinh doanh nói trên.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 900 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT

Lực lượng chức năng phát hiện 925 sản phẩm mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất, bình giữ nhiệt, túi xách, ba lô, ví các loại. Chủ hộ kinh doanh là ông P không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên.

Đội Quản lý thị trường số 2 sau đó có công văn gửi các công ty là đại diện chủ thể quyền của các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm: Head & Shoulders, Olay, Simple, Vichy Laboratoires, Garnier, L'oréal, La Roche - Posay, Jonshon's, Ogx, để xác định xem hàng hóa này có phải là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không.

Sau đó, các công ty đã có công văn phúc đáp, trong đó xác định có chín chai dầu gội và xả hiệu Head & Shoulders, Made in U.S.A of U.S được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi cục Quản lý thị trường chuyển hồ sơ vụ việc đến chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.