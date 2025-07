Đề xuất 2 lộ trình tiêu chuẩn khí thải xe ô tô chia ra nội thành và ngoại thành 01/07/2025 13:37

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn đang lấy ý kiến dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng QCVN khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam.

Đề xuất sửa quy định đối với 2 thành phố lớn

Tại Điều 4 của Dự thảo có đề xuất về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam, hiện lộ trình này đang được nhiều Bộ, ngành quan tâm.

Cụ thể, Dự thảo đề xuất ô tô có năm sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ô tô có năm sản xuất từ năm 1999 áp dụng Mức 2 từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén có năm sản xuất từ năm 2017 áp dụng Mức 3 từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Đối với ô tô có đăng ký biển số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén có năm sản xuất từ năm 2017 áp dụng Mức 4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén có năm sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và Mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.

Đối với ô tô có đăng ký biển số của Hà Nội và TP.HCM lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén có năm sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Đề xuất lộ trình mới khi áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Ảnh: TN

Về đề xuất này, Bộ Xây dựng góp ý như sau: Xem lại mức tiêu chuẩn khí thải quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 dự thảo Quyết định, thì đến thời điểm 01-01-2026 sẽ có một số lượng xe nhất định sản xuất từ năm 2017 sẽ không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được Mức 3 và một số lượng xe nhất định sản xuất từ năm 2022 sẽ không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được Mức 4.

Đến 01-01-2028 sẽ có một số lượng xe nhất định sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được Mức 5, trong khi đó các xe có năm sản xuất trước đó vẫn được lưu hành do được áp dụng mức khí thải thấp hơn (Mức 1, Mức 2) (theo quy định hiện hành thì phát thải chất gây ô nhiễm của Mức 1, Mức 2 lớn hơn nhiều so với Mức 4, Mức 5).

Quy định này dẫn đến tình trạng bất hợp lý là xe có mức phát thải thấp (tiêu chuẩn khí thải Mức 4, Mức 5) thì bị loại bỏ nếu không đạt mức khí thải theo quy định, nhưng xe có mức phát thải cao (tiêu chuẩn khí thải Mức 1, Mức 2) thì vẫn được lưu hành. Hệ quả là có thể dẫn đến xu hướng người dân thích sử dụng xe đời cũ hơn do: Chi phí để duy trì mức phát thải của xe đáp ứng được yêu cầu quy định đối với xe đời cũ thấp hơn so với xe đời mới và rủi ro xe đời cũ không đáp ứng được yêu cầu về khí thải sẽ thấp hơn so với xe đời mới. Bộ Xây dựng

Đáp lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng ý kiến của Bộ Xây dựng là xác đáng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, chỉnh sửa lại. Tuy nhiên việc quy định cứng mức khí thải cao đối với các xe ô tô đời cũ là khó khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau: “5. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.”

Đề xuất lộ trình mới với Hà Nội và TP.HCM

Cũng trong các quy định của Dự thảo, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu, lược bỏ nội dung quy định tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô có đăng ký biển số của Hà Nội và TP.HCM hiện đang quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 và bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Lộ trình áp dụng mức khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam

1. Khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng như sau:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 áp dụng Mức 3;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 áp dụng Mức 4;

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030 áp dụng Mức 5.

2. Khu vực ngoại thành của các thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng như sau:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 áp dụng Mức 2;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 áp dụng Mức 3;

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030 áp dụng Mức 4.

3. Các khu vực còn lại áp dụng như sau:

a) Áp dụng Mức 1 đối với xe có năm sản xuất trước năm 1999; Mức 2 đối với xe có năm sản xuất từ năm 1999 trở về sau kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 áp dụng Mức 2.”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn đang lấy ý kiến cho Dự thảo về tiêu chuẩn khí thải xe ô tô. Ảnh: TN

Lý do, để có thể dịch chuyển xe có tiêu chuẩn khí thải thấp (phát thải cao) về hoạt động tại khu vực có mật độ dân cư thấp, cũng như tránh được vấn đề bất hợp lý đang tồn tại trong nội dung quy định của dự thảo hiện tại.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bảo lưu, vẫn quy định tại Điều 4 của Dự thảo yêu cầu về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM. Có chỉnh sửa và bổ sung giống như chỉnh sửa ở trên là “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.”