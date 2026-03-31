Đề xuất hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất ở vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 31/03/2026 12:16

(PLO)- Những người sử dụng đất ở vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù, ngoại lệ, không tuân theo các quy định thông thường.

Chiều 30-3, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho người sử dụng đất, đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng riêng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, việc đề xuất chính sách hỗ trợ trong trường hợp trên mang tính đặc thù, ngoại lệ, không hoàn toàn tuân theo các quy định thông thường của pháp luật hiện hành như Luật Đất đai hay Luật Ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Cơ chế này được đặt trên nền tảng tinh thần của Nghị quyết số 206 của Quốc hội, nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc của dự án. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, việc áp dụng cơ chế đặc thù cần được lý giải rõ ràng, chặt chẽ về mặt pháp lý, tránh tùy tiện và bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm kịp thời có chính sách hỗ trợ cho người dân đang sử dụng đất được bảo đảm đời sống, sinh kế và có chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; giảm thiểu phát sinh khiếu nại, nhận được sự đồng thuận trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh, chính trị, xã hội tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết có 5 điều, quy định về chính sách hỗ trợ cho người sử dụng đất đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng riêng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cụ thể là quy định về hỗ trợ người sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc lấn, chiếm nhưng đã sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2014; quy định về hỗ trợ người sử dụng đất có nguồn gốc lấn, chiếm nhưng sử dụng ổn định từ ngày 1-7-2014 đến trước ngày có Nghị quyết số 174/2024/QH15.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất nhiều chính sách đặc thù. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp liên quan và xây dựng phương án hỗ trợ trên cơ sở phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng.

Đối với nhóm các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1-7-2014, sau khi dự án tạm dừng vào năm 2016, các trường hợp này đã được thanh tra, xử lý, nhưng do thay đổi chính sách pháp luật nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để bảo đảm công bằng và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tỉnh đề xuất hỗ trợ ở mức bằng một lần giá đất bồi thường.

Nhóm các trường hợp lấn chiếm đất sau ngày 1-7-2014, dù đây là các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, nhưng thực tế người dân đang sinh sống ổn định, có nhà ở nhỏ và không còn nơi ở khác. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất có chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người dân di dời, ổn định cuộc sống.

Đại diện tỉnh cũng khẳng định đã hoàn thành 100% việc xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các trường hợp liên quan, đồng thời cam kết không mở rộng thêm đối tượng ngoài danh sách đã rà soát nhằm tránh trục lợi chính sách.

Về tiến độ, địa phương đang chịu áp lực lớn trong việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, do đó, việc sớm ban hành cơ chế đặc thù được xem là điều kiện tiên quyết.

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất điều chỉnh các quyết định trước đây theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân trong phạm vi cho phép.