Đề xuất mở rộng chính sách giảm thuế VAT xuống 8% với hàng thiết yếu

(PLO)- Để đạt được mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra, theo các chuyên gia thúc đẩy tiêu dùng nội địa là một giải pháp quan trọng, trong đó nên xem xét cho phép mặt hàng nước giải khát tiếp tục được giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2026.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tiếp theo, kích cầu tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đó là nhận định của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tại tọa đàm "Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế - góc nhìn từ ngành đồ uống", ngày 25-9.

Thúc đẩy tiêu dùng nội địa để đạt mục tiêu tăng trưởng

Theo ông Đậu Anh Tuấn, thời gian qua, nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng đã được triển khai như hạ lãi suất, cho vay tiêu dùng, tăng cung tín dụng. Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ đã duy trì hoặc mở rộng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc này góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, kích thích tiêu dùng, tăng doanh số bán lẻ.

"Chính sách giảm thuế VAT được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực nhất, triển khai nhanh, trên diện rộng, không qua khâu trung gian thực hiện nên đảm bảo công bằng và người dân được thụ hưởng trực tiếp", ông Tuấn nói.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, đại diện VCCI cho rằng kích cầu tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ảnh: M.T

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cũng đánh giá dù các số liệu về kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy có nhiều điểm sáng nhưng sự phục hồi của sản xuất còn thiếu ổn định.

Ông nhận định, mặc dù tiêu dùng và sản xuất trong nước được kỳ vọng duy trì nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng động lực tăng trưởng chính của sản xuất Việt Nam vẫn dựa vào xuất khẩu.

Trong khi đó, xuất khẩu những tháng cuối năm đối diện nhiều thách thức, chính vì vậy, cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm nay.

Đề nghị giảm thuế VAT 2% cho nước giải khát có đường đến hết 2026

Để kích cầu tiêu dùng, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, các chính sách tài khóa là giải pháp quan trọng trong bối cảnh dư địa từ giải pháp tiền tệ đã không còn.

Theo ông, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: hạ lãi suất cho vay tiêu dùng giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn để chi tiêu, mua sắm.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hạ giá thành, mở rộng thị phần; duy trì hoặc mở rộng chính sách giảm thuế VAT xuống 8% đối với các mặt hàng thiết yếu.

Nhìn từ góc độ ngành đồ uống, ông Tuấn nhấn mạnh việc nên xem xét cho phép mặt hàng nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml tiếp tục được hưởng chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2026 để tạo đà tăng trưởng.

Bà Nguyễn Thị Cúc đề nghị giảm thuế VAT 2% cho nước giải khát có đường đến hết năm 2026. Ảnh: M.T

Đồng tình, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường đã được lùi đến 1-1-2027. Do đó, nên xem xét cho phép nhóm hàng này tiếp tục được hưởng chính sách giảm VAT 2% đến hết năm 2026.

"Điều này không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn giúp duy trì sự đồng bộ, nhất quán trong chính sách thuế".