Điều gì đang xảy ra với tiền số bitcoin? 11/10/2025 11:11

Giá tiền số bitcoin vừa giảm từ 122.000 USD xuống dưới mốc 108.000 USD khi căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra.

Tổng thống Donald Trump vừa công bố Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm quan trọng từ ngày 1-11. Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tiền số bitcoin đã bị bán tháo ngay lập tức sau tin tức này, trong khi nhiều tiền mã hóa khác giảm từ 20-40%. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ cũng lao dốc từ thông tin thuế quan mới của ông Trump.

Vào đầu tháng 10, tiền số bitcoin bùng nổ, chạm mức cao nhất mọi thời đại mới trên 126.000 USD trước khi điều chỉnh trở lại xung quanh vùng giá 120.000 USD trong những ngày gần đây.

Việc lao dốc của tiền số bitcoin cũng không có gì lạ vì giá cả của bitcoin nổi tiếng là rất dễ biến động. Vào năm 2022, cái gọi là mùa đông crypto đã chứng kiến các nhà đầu tư mất tới 2.000 tỉ USD từ tiền số này.

Theo giới phân tích, mặc dù lợi nhuận dài hạn của tiền số bitcoin là tích cực, nhưng cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thiệt hại cực lớn và là một khoản đầu tư có tính biến động rất cao, rủi ro hơn nhiều so với cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, các nhà đầu tư ngắn hạn đang chuyển sang phòng thủ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quay lại thị trường. Dù là một đợt điều chỉnh tất yếu, nhà đầu tư cần ưu tiên quản lý rủi ro trước khi ra quyết định.