Giá vàng dao động quanh mốc 4.000 USD 10/10/2025 18:15

(PLO)- Trong ngày hôm nay, giá vàng có lúc tăng - giảm và dao động quanh mức 4.000 USD, giá tăng cũng là cơ hội cho người mua vàng và nắm giữ dài hạn, nhưng chưa chắc tốt cho người mua mới.

Trong ngày, có lúc giá vàng thế giới đã tăng lên 4.000 USD/ounce (128 triệu đồng/lượng). Với mức giá này, giá vàng đã tăng trưởng 54% từ đầu năm đến nay.

Các nhà đầu tư thường tìm đến vàng khi họ mất niềm tin vào các tài sản khác, đặc biệt trong các giai đoạn căng thẳng thị trường, bởi vàng được xem là một nơi lưu trữ giá trị và giữ vững giá trị tài sản.

Ông Rob Haworth, Giám đốc Chiến lược đầu tư cấp cao U.S. Bank Wealth Management cho biết, việc đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu. Điều này đã giúp đẩy giá lên cao trong năm nay. Một động lực quan trọng khác là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tục tích trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản khỏi chứng khoán Mỹ.

Các quỹ ETF vàng cũng góp phần vào đà tăng giá vàng. Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), trong tháng 9, các quỹ ETF vàng đã mua kỷ lục vàng từ trước đến nay.

Vàng không tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận, và giá trị của nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của nhà đầu tư. Ông Haworth cảnh báo nếu giá ngừng tăng, nhà đầu tư sẽ mắc kẹt với một tài sản không sinh lời. Lịch sử cho thấy vàng và đồng USD có xu hướng di chuyển ngược chiều nhau.

Nếu kinh tế Mỹ duy trì sự kiên cường, một đồng USD mạnh lên có thể hạn chế đà tăng giá tiếp theo của vàng. Với những rủi ro đó, phân bổ quá nhiều danh mục đầu tư vào vàng có thể gây phản tác dụng. Vàng tốt nhất chỉ là một nhân tố hỗ trợ, có lẽ chiếm 1% đến 5% danh mục đầu tư.