Những tuyến đường sẽ đưa Vũng Tàu ‘cất cánh’ năm 2020

Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh này, cho biết: Trong năm 2020 tỉnh sẽ xúc tiến khởi công các công trình giao thông có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.



Xây mới hàng loạt tuyến đường lớn

Cụ thể là các công trình cầu Phước An, đường Long Sơn - Cái Mép, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây về đến thị xã Phú Mỹ, có nhánh rẽ vào cảng Cái Mép).

Cầu Phước An là cây cầu rất quan trọng với tỉnh BR-VT. Do đó tỉnh liên tục có những cuộc họp tháo gỡ vướng và tìm nguồn vốn sớm triển khai xây dựng. Hiện theo khảo sát thực tế của PV, tuyến đường này ở phía tỉnh BR-VT đã thi công tới gần sát vị trí xây dựng cầu Phước An.

Ngoài ra, HĐND tỉnh BR-VT đã ra Nghị quyết 11/2019 thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Phước An. UBND tỉnh cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt chủ trương báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Phước An. Ngày 8-11, tỉnh đã ký văn bản chấp thuận vị trí xây dựng cầu Phước An. Hiện Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA) đang phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai để hoàn tất ký kết.

Ngày 13-11, Bộ KH&ĐT cũng đã có văn bản về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó bố trí 242 tỉ đồng cho tỉnh BR-VT. Trong đó bao gồm các dự án hồ chứa nước sông Ray, đường 991B, cầu Phước An, xây dựng mới đê Hải Đăng. Ban QLDA đang triển khai các thủ tục tiếp theo nhằm hoàn thiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án đường Long Sơn - Cái Mép, ngày 29-7-2019, để chuẩn bị khởi công dự án, Ban QLDA đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT, TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ kiến nghị hỗ trợ tuyên truyền và vận động các hộ dân di dời lồng bè, công trình nuôi trồng thủy sản ra khỏi phạm vi thi công cầu sông Rạng thuộc dự án.



Đường bên phía Bà Rịa-Vũng tàu đã thi công xong đến sát khu vực chuẩn bị xây cầu Phước An. Ảnh: TK

Ngày 7-8, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất phương án xử lý nền đất yếu cho dự án. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo phương án được thống nhất, trình Sở GTVT, Sở Xây dựng thẩm định hạng mục cầu sông Rạng. Trong tháng 10-2019 đã hoàn tất công tác kiểm kê, xét pháp lý đoạn đường qua xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. Hiện nay thị xã Phú Mỹ đang hoàn thiện phương án bồi thường, dự kiến hoàn tất trong tháng 12-2019. Ngoài ra, phía đường đi qua TP Vũng Tàu sẽ phải thu hồi đất của 46 hộ và hai tổ chức. TP Vũng Tàu đang xem xét ban hành thông báo thu hồi đất cho các hộ.

Còn đối với đường cao tốc Biên hòa - Vũng Tàu, ngày 7-12 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với tỉnh BR-VT, tỉnh Đồng Nai cùng các bộ, ngành căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước để đề xuất hình thức đầu tư, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2019.

Kết nối với miền Tây, Đông Nam bộ

Kỳ vọng ở những tuyến đường huyết mạch đã, đang và sẽ triển khai sắp tới, lãnh đạo tỉnh BR-VT trong nhiều kỳ họp đã nhấn mạnh việc đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng các tuyến đường này sẽ tạo ra sự liên kết, kết nối vùng BR-VT với các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, trong đó có Long An, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương. Đồng thời sẽ góp phần rất lớn xóa bỏ tình trạng kẹt xe trên QL51, tăng tốc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ của tỉnh BR-VT trong nhiều năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Công Danh, Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, cho biết dự án QL56 - tuyến tránh TP Bà Rịa cũng đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng đoạn từ phường Kim Dinh (phía sát núi) đến nút giao xã Hòa Long, TP Bà Rịa đi về huyện Châu Đức. Đoạn còn lại qua xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ để sau kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện nay còn vướng một số hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công. Dự kiến đến cuối năm 2019 hoàn thiện phương án bồi thường.

Ngoài ra còn có các dự án đường kết nối đã và đang thi công như đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (giai đoạn một), đường Phước Hòa - Cái Mép, đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải, đường trục chính BR-VT…