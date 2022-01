Chưa đánh giá được do nền đất hay chất lượng công trình Theo ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, khu TĐC thôn 1 hình thành từ một quả đồi rộng lớn với diện tích khoảng 13 ha, giải quyết nhu cầu đất ở cho hơn 100 hộ dân thôn 1. “Lúc trước bà con ở chật chội, Nhà nước có chủ trương san ủi, mở rộng để bà con đủ chỗ ở. Bà con vừa dọn đến nơi ở mới vài tháng nay, sau đợt mưa vừa rồi đã sạt lở ở các thớt 1, 2, 3. Một nền đất đã cấp cho người dân chưa kịp dựng nhà đã bị lở đất cuốn mất, địa phương đang tính toán bố trí cho hộ này ở chỗ khác” - ông Phức nói. Theo ông Phức, nguyên nhân sạt lở hiện nay vẫn chưa được đánh giá cụ thể do nền đất hay chất lượng công trình. Tuy nhiên, xã đã ghi nhận vụ việc và báo cáo lãnh đạo huyện để có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân. Tạm thời việc khắc phục chưa được thực hiện ngay do thời tiết thường xuyên có mưa.