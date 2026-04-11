Doanh nghiệp SME chọn kệ trung tải để tối ưu chi phí kho trong 2026 11/04/2026 15:20

(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế thị trường đang có nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm mọi cách để tối ưu chi phí vận hành.

Trong đó, các doanh nghiệp SME tại Việt Nam đang tìm cách tối ưu không gian lưu trữ. Bởi trước áp lực từ giá thuê mặt bằng, chi phí logistics và biến động thị trường thì việc quản lý kho hàng không còn đơn thuần là lưu trữ hàng hóa, mà đã trở thành một bài toán tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Trước bài toán đó, các doanh nghiệp SME có xu hướng chuyển sang sử dụng kệ trung tải - một mô hình lưu trữ linh hoạt, phù hợp với các kho hàng có quy mô vừa và nhỏ.

Tối ưu kho bãi trong thời kỳ thương mại điện tử bùng nổ

Ưu tiên của các doanh nghiệp SME là lựa chọn phương án lưu trữ hợp lý, linh hoạt và tiết kiệm ngân sách đầu tư.

Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử làm tăng nhu cầu lưu trữ hàng hóa. Các doanh nghiệp phải liên tục nhập – xuất hàng hóa với tốc độ nhanh hơn, đa dạng hóa sản phẩm và yêu cầu quá trình quản lý tồn kho chính xác, khắt khe hơn.

Trong khi đó, ngân sách để đầu tư hệ thống kho lớn hoặc các loại kệ tải trọng cao chuyên dụng không hề ít. Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc mở rộng kho bãi thường đi kèm với rủi ro tài chính nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

Ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp SME là tối ưu không gian lưu trữ, giảm chi phí thuê mặt bằng và bảo quản hàng hóa hiệu quả. Trong năm 2026, các giải pháp lưu trữ linh hoạt, dễ điều chỉnh và có chi phí đầu tư hợp lý đang được doanh nghiệp SME quan tâm nhiều hơn bao giờ hết.

Nỗi “trăn trở” tối của doanh nghiệp SME

Kệ trung tải là giải pháp lưu trữ hàng hóa tối ưu nhất dành cho SME.

Với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, kho hàng thường có diện tích dao động từ 30–100m². Đây là mức diện tích khá phổ biến nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình lưu trữ hàng hóa như:

● Không gian hạn chế nhưng hàng hóa đa dạng;

● Sản phẩm thay đổi liên tục theo mùa vụ hoặc theo xu hướng;

● Khó áp dụng các hệ thống kệ lớn, cố định vì sẽ gây bất tiện, khó khăn nếu có sự điều chỉnh kho hàng.

● Chi phí đầu tư ban đầu lớn và cần được kiểm soát chặt chẽ.

Vì thế, trong nhiều trường hợp, việc sử dụng kệ tải nặng hoặc hệ thống lưu trữ quy mô lớn lại trở nên không phù hợp. Không chỉ gây lãng phí diện tích, mà còn bất tiện khi cần thay đổi bố trí kho. Đó là lý do vì sao nhiều doanh nghiệp SME đang “đau đầu” tìm kiếm một giải pháp lưu trữ hàng hóa vừa hiệu quả vừa cân đối chi phí.

Kệ trung tải – giải pháp linh hoạt cho kho vừa và nhỏ

Kệ trung tải tận dụng không gian lưu trữ theo chiều cao thay vì mở rộng diện tích mặt sàn.

Trong bối cảnh đó, kệ trung tải AKH được xem là một lựa chọn phù hợp với nhiều doanh nghiệp SME. Đây là loại kệ có tải trọng vừa phải, thường dùng để lưu trữ hàng hóa đóng thùng, linh kiện, sản phẩm tiêu dùng hoặc hàng hóa có kích thước trung bình. Điểm nổi bật của kệ trung tải nằm ở tính linh hoạt và khả năng tối ưu không gian.

Một số lợi ích có thể kể đến như:

● Dễ dàng điều chỉnh tầng kệ: phù hợp với nhiều loại hàng hóa khác nhau.

● Tối ưu diện tích kho: tận dụng chiều cao thay vì chỉ sử dụng mặt sàn.

● Lắp đặt – tháo dỡ nhanh: dễ thay đổi vị trí trong kho hàng khi cần.

● Chi phí đầu tư hợp lý: phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Không giống các hệ thống kệ công nghiệp phức tạp, kệ trung tải cho phép doanh nghiệp “bắt đầu nhỏ” nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành.

Một điểm đáng chú ý là việc chuyển đổi sang kệ trung tải không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu mà còn là phương án đầu tư lâu dài. Bởi kho hàng được bố trí khoa học sẽ giúp các doanh nghiệp SME rút ngắn thời gian tìm kiếm, nhập - xuất hàng hóa và hạn chế tình trạng sai sót, nhầm lẫn hàng hóa. Đây là những yếu tố tuy nhỏ nhưng khi cộng dồn lại có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành mỗi tháng.

Có thể thấy, trong năm 2026, bài toán kho bãi của SME không còn nằm ở việc “mở rộng bao nhiêu”, mà là “tối ưu như thế nào”. Những giải pháp lưu trữ và bảo quản hàng hóa không tốn quá nhiều chi phí đầu tư, có thể thay đổi linh hoạt sẽ là xu hướng chính không chỉ trong năm 2026 mà còn là xu hướng của nhiều năm tới.

Trong đó, kệ trung tải của AKH Việt Nam không chỉ là một lựa chọn về mặt thiết bị, mà còn phản ánh tư duy vận hành mới của doanh nghiệp: tối ưu từ những yếu tố cơ bản nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.