Đột quỵ không báo trước, ai cần tầm soát sớm? 06/11/2025 16:31

(PLO)- Đột quỵ thường xảy ra đột ngột. Nhiều người hoàn toàn không biết mình mang rủi ro cho đến khi biến cố xảy ra. Tầm soát định kỳ được xem là biện pháp đơn giản, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe chủ động.

Đột quỵ không chừa ai

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), mỗi năm thế giới có khoảng 12 triệu ca đột quỵ mới. Trung bình, cứ 4 người trên 25 tuổi thì có một người sẽ trải qua đột quỵ trong đời. Chi phí do đột quỵ gây ra ước tính vượt 890 tỷ USD mỗi năm, tương đương 0,66% GDP toàn cầu.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế thống kê có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới mỗi năm, gần 136.000 ca tử vong, hàng chục nghìn người sống chung với di chứng về vận động, ngôn ngữ, nhận thức. Tỷ lệ hiện mắc hơn 1.500 ca/100.000 dân - một gánh nặng lớn về y tế và xã hội.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Đồng thời, theo các chuyên gia, một cơn đau đầu dữ dội, tê yếu tay chân thoáng qua hay nói khó thường bị bỏ qua vì tưởng chỉ là mệt mỏi. Nhưng đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm. Nếu không phát hiện kịp thời, vài phút có thể thay đổi cả cuộc đời.

Ai cần tầm soát sớm và bao lâu cần tầm soát?

Quan niệm “đột quỵ chỉ xảy ra ở người già” không còn đúng. Khoảng 10-15% ca đột quỵ tại Việt Nam xảy ra ở người dưới 45 tuổi. Người ít vận động, thường xuyên căng thẳng, hút thuốc, uống nhiều rượu bia nằm trong nhóm nguy cơ và nên tầm soát sớm.

Kiểm soát sức khỏe tim mạch là một trong những biện pháp phòng ngừa đột quỵ hiệu quả. Ảnh: HM

Ngoài ra, các nhóm đối tượng sau cần đặc biệt lưu ý:

● Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu

● Người mắc bệnh tim mạch, rối loạn nhịp như rung nhĩ

● Người có tiền sử gia đình đột quỵ hoặc bất thường mạch máu bẩm sinh

Các chuyên gia khuyến cáo, người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên tầm soát mạch máu não định kỳ mỗi 1-2 năm. Với người từng bị đột quỵ, nên kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần. Khi có các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, tê yếu tay chân, nói khó, rối loạn thăng bằng,… cần đi khám ngay.

Chủ động phòng ngừa để sống khỏe

Tầm soát đột quỵ hiện nay là sự kết hợp của nhiều phương pháp hiện đại. Trong đó, siêu âm tim giúp phát hiện các rối loạn như rung nhĩ, bệnh van tim - yếu tố làm tăng nguy cơ tạo cục máu đông gây tắc mạch não. Siêu âm mạch cảnh khảo sát động mạch chính dẫn máu lên não, giúp phát hiện sớm mảng xơ vữa hoặc hẹp mạch.

Bên cạnh đó, các xét nghiệm máu như kiểm tra đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận và các chỉ số tim mạch khác được dùng để đánh giá nguy cơ toàn diện. Sự kết hợp giữa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sinh hóa giúp bác sĩ lập kế hoạch theo dõi và can thiệp phù hợp.

Thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế hỗ trợ chẩn đoán, tầm soát bệnh chính xác và an toàn. Ảnh: HM

Để đảm bảo kết quả tầm soát, người dân nên chọn cơ sở y tế uy tín, có thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa. Những đơn vị đạt chứng nhận quốc tế như ACHSI của Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc - một trong các hệ thống đánh giá nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng - sẽ giúp nâng cao độ tin cậy trong chẩn đoán.

Phòng khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài Gòn hiện cung cấp các gói tầm soát tim mạch và đột quỵ gồm siêu âm tim, siêu âm mạch cảnh và xét nghiệm máu chuyên sâu. Tầm soát được thực hiện dựa trên thiết bị hiện đại, quy trình chuẩn hóa theo tiêu chí quốc tế, giúp phát hiện nguy cơ và theo dõi sức khỏe bài bản, chính xác.

Phòng khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài Gòn. Ảnh: HM

Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, không phân biệt tuổi tác hay tình trạng sức khỏe. Tuy vậy, đột quỵ có thể phòng ngừa nếu được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Tầm soát định kỳ không chỉ dành cho người từng mắc bệnh mà còn là “lá chắn” cho mọi người, đặc biệt là người ở độ tuổi trung niên hoặc có bệnh nền. Chủ động kiểm tra là cách thiết thực để sống khỏe và hạn chế nguy cơ đáng tiếc.