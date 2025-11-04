Dự án biểu tượng nào giúp Nha Trang hướng tới đô thị 'đáng sống'? 04/11/2025 16:19

(PLO)- Nha Trang - “hòn ngọc biển Đông” đang thiếu một biểu tượng đô thị xứng tầm trên hành trình vươn mình từ điểm đến du lịch quốc tế thành miền đất đáng sống. Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang do Sun Group làm chủ đầu tư được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho mục tiêu này.

Các thành phố du lịch đang “chuyển mình” nhờ quy hoạch đô thị

Trong thập kỷ qua, thế giới chứng kiến làn sóng chuyển mình mạnh mẽ của các điểm du lịch biển. Những thành phố từng được biết đến như “thiên đường nghỉ dưỡng” đang bước lên tầm cao mới – trở thành đô thị ven vịnh đa chức năng, nơi nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí – cư trú hòa làm một, kiến tạo giá trị bền vững về kinh tế, văn hóa và thương hiệu.

Nha Trang thiếu một biểu tượng đô thị xứng tầm để trở thành miền đất đáng sống.

Xu hướng này được ghi nhận tại các điểm du lịch nổi tiếng Đông Nam Á như Phuket (Thái Lan) hay Penang (Malaysia): các đô thị biển đang chuyển mình theo hướng “đa chức năng”: du lịch, kinh tế đêm, thương mại, cư trú, đầu tư. Thay vì “vắt kiệt” giá trị khai thác bên bờ biển, để cạnh tranh và duy trì tính bền vững, các điểm đến chú trọng phát triển không gian đô thị biểu tượng - nơi văn hóa, giải trí và cuộc sống giao thoa.

So với những hình mẫu ấy, Nha Trang – “hòn ngọc của biển Đông”, nơi sở hữu một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh đang trong giai đoạn chuyển mình. 6 tháng 2025, tỉnh Khánh Hòa (cũ) với trọng tâm là Nha Trang đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay.

Với 2,6 triệu là khách quốc tế, đồng nghĩa cứ 4-5 khách nước ngoài đến nước ta thì có một chọn ghé thăm điểm đến Duyên hải Nam Trung bộ. Nha Trang cũng là đại diện duy nhất góp mặt trong Top 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới năm 2025 do Mastercard Economics Institute công bố.

Dù giàu tiềm năng và danh tiếng, điểm đến Nha Trang được đánh giá vẫn thiếu một trung tâm đô thị xứng tầm quốc tế, nơi có không gian sống tinh hoa, hệ sinh thái giải trí về đêm, trung tâm văn hóa – thương mại hiện đại và cộng đồng cư dân quốc tế văn minh.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang: lời giải cho tương lai “đáng sống”

Trong bối cảnh ấy, dự án Charmora City quy mô 227ha, 60ha mặt nước, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng được kiến tạo với tầm nhìn trở thành đô thị kiểu mẫu tiên phong của phố biển. Dự án sở hữu vị trí trung tâm hiện hữu & trung tâm hành chính mới của Nha Trang, Khánh Hòa – nơi đang ngày càng khẳng định mình rõ nét là “điểm đến nghỉ dưỡng biển quốc tế”.

Tiên phong mô hình Sponge City với quy hoạch độc đáo, Charmora City nương theo vị trí tự nhiên giữa 2 dòng sông, dẫn dòng nước tự nhiên tạo thành những mạch sống xanh len lỏi khắp đô thị, tạo nên một quần thể sinh thái và bền vững. Dự án bao gồm 3 hòn đảo Bắc – Trung – Nam, được quy hoạch như một chuỗi liên hoàn từ hành chính, giải trí nghỉ dưỡng tới an cư.

Tất cả hòa quyện và bổ sung mảnh ghép sống – làm việc – giải trí nghỉ dưỡng all-in-one cho Nha Trang. Từ đó, Charmora City hứa hẹn là điểm đến của người Khánh Hòa cũng như cộng đồng trong nước và quốc tế, những người đang tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai, một điểm dừng chân lâu dài.

Tương tự những trung tâm đô thị biển hàng đầu thế giới như Clarke Quay (Singapore) và OCT Bay (Trung Quốc), Charmora City kiến tạo “trái tim đêm” mới của khu vực, nơi nhịp sống trẻ trung và ánh sáng lễ hội lan tỏa.

Charmora City hình thành “trái tim đêm” với show nghệ thuật và chuỗi lễ hội sôi động.

Điểm nhấn đặc sắc của dự án là show nghệ thuật trên mặt nước cùng chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội sôi động. Ngoài ra mô hình quy hoạch gắn với thiên nhiên như bến du thuyền , công viên ven sông và công viên ngập nước tiên phong của Nam Trung Bộ cũng góp phần kiến tạo hạ tầng sinh thái sống độc đáo cho cư dân và du khách.

Biểu tượng đô thị – biểu tượng đầu tư tương lai

Sự xuất hiện của Charmora City không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch, mà còn là bước ngoặt phát triển kinh tế – du lịch – bất động sản của Nam Nha Trang, Khánh Hòa. Dự án tạo lập cực tăng trưởng mới, kỳ vọng góp phần giảm tải khu trung tâm ven biển đã khai thác cạn, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững, cân bằng sinh thái – đô thị – văn hóa.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới đô thị xanh bền vững.

Theo các chuyên gia, các đô thị tích hợp ba yếu tố “nhà ở – thương mại – du lịch” có giá trị ổn định, biên độ tăng giá tốt, cao hơn thị trường chung nhờ dòng tiền linh hoạt và tệp khách hàng đa dạng. Với hệ sinh thái hoạt động 24/7 và mô hình Sponge City độc đáo, Charmora City được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển kinh tế địa phương tương tự các đô thị biển tiên phong trên thế giới, trở thành tâm điểm đầu tư mới của miền Trung.