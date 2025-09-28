EU không áp thuế chống bán phá giá với thép cuộn cán nóng Hòa Phát 28/09/2025 10:29

(PLO)- Việc thép cán nóng của Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá phản ánh năng lực nội tại và kinh nghiệm pháp lý quốc tế của Hòa Phát.

Ngày 26-9, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Quyết định thực thi EU 2025/1919, chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Việt Nam, Ai Cập và Nhật Bản.

Theo quyết định này, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá.

Các biện pháp chống bán phá giá hiện hành không áp dụng đối với nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát – Chi nhánh Hưng Yên, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Bình Dương và Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng.

Thép cuộn cán nóng Hoà Phát.

Mức thuế 0% giúp Hòa Phát duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU và đặc biệt các doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng HRC của Hòa Phát có thể yên tâm xuất khẩu sang EU mà không gặp rào cản về nguồn gốc xuất xứ và phá giá nguyên liệu.

Việc HRC của Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá phản ánh năng lực nội tại và kinh nghiệm pháp lý quốc tế của Hòa Phát. Đồng thời minh chứng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam trong việc thích ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Thành công của Hòa Phát là nhờ việc tối ưu hóa chi phí ở các khâu sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế với giá thành hợp lý. Hệ thống kế toán của Hòa Phát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu tham chiếu đầy đủ và chính xác. Trong quá trình điều tra, Hòa Phát hợp tác chặt chẽ, chủ động cung cấp đầy đủ dữ liệu, thông tin liên quan cho cơ quan điều tra của EU.

Trước đó, ngày 8-8-2024, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ai Cập, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam, nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU). Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 11-4-2023 đến ngày 31-3-2024. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 1-1-2021 đến ngày 31-3-2024.

Đến ngày 16-7-2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành quyết định cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam vào Liên minh Châu Âu (EU). Theo đó, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá.

Tự hào là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được HRC, thời gian qua Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường đa dạng về chủng loại sản phẩm HRC với khổ rộng và độ dày khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm HRC Hòa Phát đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới như: JIS, MS, SAE, BS EN… và được cấp CE Marking – chứng nhận chất lượng được coi là “giấy thông hành” khi xuất sang châu Âu.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á.



Hòa Phát vừa cán mốc 15 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) ngày 20-9-2025. Trong đó, Nhà máy HRC1 thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 đạt hơn 13,5 triệu tấn. Nhà máy HRC2 của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đóng góp gần 1,5 triệu tấn.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép HRC, thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Xem chi tiết Quy định thực thi quyết định áp thuế CBPG của EU tại đây.