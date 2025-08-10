Gen Z ở Mỹ kết hôn: Chọn tình hay tiền? 10/08/2025 15:15

(PLO)- Gần một nửa Gen Z tại Mỹ nói rằng khi đưa ra quyết định kết hôn, họ sẽ chọn người ổn định tài chính thay vì tình yêu của đời mình.

Một khảo sát mới được công bố cho thấy gần một nửa người trẻ thuộc Gen Z – thế hệ sinh từ năm 1997 tới năm 2012 – chấp nhận kết hôn vì tiền bạc hơn là vì tình yêu, tờ New York Post đưa tin hôm 9-8.

Nếu được chọn giữa tình yêu hoặc sự ổn định tài chính lâu dài khi đưa ra quyết định kết hôn, có tới 46% Gen Z tại Mỹ chọn tiền bạc. 54% còn lại chọn người mình yêu.

Khoảng 69% người Mỹ được khảo sát chọn kéo dài mối quan hệ nếu giữa họ và người yêu hay bạn đời có các khoản tiền chung.

Trong số này, gần 2/3 chỉ muốn kéo dài thời gian ở bên nhau trong thời gian ngắn như một giải pháp tạm thời và hơn 1/3 thậm chí chấp nhận một mối quan hệ lâu dài ngay cả khi không còn yêu.

Khi kết hôn, gần một nửa Gen Z tại Mỹ sẽ chọn ổn định tài chính thay vì tình yêu đích thực. Ảnh minh hoạ: NEW YORK POST

Dù vậy, gần 2/3 người trẻ ở Mỹ trả lời rằng họ chấp nhận kết hôn vì tình yêu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc họ và người yêu đó phải vật lộn với vấn đề tài chính suốt đời.

Đây là kết quả khảo sát do công ty mai mối Tawkify (Mỹ) tiến hành hồi tháng 6. Đối tượng được khảo sát là 1.000 người Mỹ có độ tuổi từ Gen X (năm sinh từ 1965 tới 1980) tới Gen Z.

Giám đốc Thương mại của Tawkify - bà Brie Temple nhận định rằng “tiền bạc đồng nghĩa với sự an toàn, an ninh và tự do”, và những quan điểm khác nhau về tài chính có thể gây ra vấn đề trong các mối quan hệ.

Khi được đề nghị nêu nguyên nhân từ chối hẹn hò dù đối tượng là một người có ngoại hình thu hút, người Mỹ coi việc người đó không có việc làm là lý do hàng đầu (chiếm 48% câu trả lời).

Dù vậy, sự ổn định tài chính không chỉ là thu nhập, mà còn liên quan tới thói quen chi tiêu, tiết kiệm và khả năng duy trì tài chính lâu dài - bà Temple lưu ý.

Bà Temple cho rằng Gen Z ngày nay đang hẹn hò với nhận thức rõ ràng về các vấn đề liên quan, “vẫn khao khát yêu đương” nhưng chỉ một mối quan hệ “khi điều đó phù hợp với một cuộc sống an toàn, cân bằng và đúng với con người họ”.