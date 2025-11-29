Giá vàng sẽ biến động ra sao trong năm 2026? 29/11/2025 14:02

(PLO)- Đà tăng của giá vàng chưa dừng lại trong năm 2026.

Trong nhận định mới nhất, Goldman Sachs cho biết hai động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng trong năm nay sẽ lặp lại trong năm 2026.

Động lực đầu tiên là hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tăng lên về mặt cấu trúc khi cần đa dạng hóa sang vàng, tài sản trú ẩn an toàn thực sự duy nhất khi được giữ trong kho nội địa.

Động lực quan trọng thứ hai là chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Việc Fed cắt giảm lãi suất có xu hướng thu hút dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng bởi vàng là tài sản không sinh lời trực tiếp.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo, Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 0,75%. Theo đó, vàng sẽ nhận được hỗ trợ từ cả hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương lẫn các nhà đầu tư tư nhân.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 4.900 USD/ounce, tương đương 157 triệu đồng/lượng.