Giá vàng thế giới có khả năng trở lại mốc 4.000 USD/ounce? 07/11/2025 08:29

(PLO)- Sau 11 lần vượt đỉnh trong tháng 10, hiện thị trường vàng thế giới đã "rơi' gần 400 USD/ounce so với đỉnh mới nhất và chưa thể trụ vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7-11, giá vàng thế giới có phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp, song biên độ tăng trong mỗi phiên không đáng kể. Hiện giá vàng giao ngay đạt 3.985 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Dù vậy, vùng giá này vẫn thấp hơn 390 USD/ounce với đỉnh hồi tháng trước.

Thị trường vàng trong nước giao dịch trầm lắng

Thị trường vàng trong nước những ngày qua giao dịch khá êm, khi giá vàng miếng liên tục đan xen tăng giảm và không hình thành xu hướng rõ ràng. Tính chung cả tuần, mức tăng chỉ khoảng 300.000 đồng/lượng. Đến cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo cập nhật thị trường hàng hóa, bà Ewa Manthey, Chiến lược gia thị trường hàng hóa tại ING - một ngân hàng và dịch vụ tài chính đa quốc gia Hà Lan, cho biết dù giá vàng đang lùi sâu so với mức đỉnh lịch sử của tháng trước, triển vọng của kim loại quý này vẫn tích cực. ING dự báo giá vàng trung bình sẽ giữ quanh mức 4.000 USD/ounce trong quý 4 năm nay, trước khi tăng lên khoảng 4.100 USD/ounce trong quý I-2026.

Giá kim loại quý màu vàng trên thị trường thế giới chưa thể giữ vững mốc 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa

"Ngay cả sau nhịp điều chỉnh mạnh, vàng vẫn tăng hơn 50% từ đầu năm. Các yếu tố hỗ trợ chủ chốt như lực mua của ngân hàng trung ương và vai trò tài sản trú ẩn vẫn giữ vững. Chúng tôi coi đây là nhịp điều chỉnh lành mạnh, không phải đảo chiều xu hướng. Nếu giá tiếp tục suy yếu, dòng tiền mới từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức hoàn toàn có thể quay lại", bà Manthey nhận định.

Đà tăng của vàng hiện đã chững lại sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 không phải điều chắc chắn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ sẽ buộc Fed nới lỏng chính sách trong thời gian tới. Công cụ FedWatch của CME hiện ghi nhận 71% khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng tới.

Đâu là động cơ của giá vàng trong quý 3?

Theo bà Manthey, dòng vốn đầu tư chính là động lực quan trọng giúp vàng lập loạt kỷ lục trong quý 3. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã đẩy dòng tiền vào các quỹ ETF vàng (Quỹ hoán đổi danh mục Vàng) tăng mạnh nhất trong nhiều năm. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), chỉ trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9, các quỹ ETF toàn cầu đã gom thêm 222 tấn vàng.

Song song với dòng vốn ETF, lực mua của ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa lớn của thị trường. Trong quý 3, các ngân hàng trung ương mua vào khoảng 220 tấn vàng, tăng 28% so với quý trước và cao hơn đáng kể mức trung bình 5 năm.

Một số ngân hàng trung ương còn phát tín hiệu tăng dự trữ mạnh hơn. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang xem xét bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối lần đầu kể từ năm 2013. Serbia cũng công bố kế hoạch gần gấp đôi dự trữ lên 100 tấn vào năm 2030.

"Chúng tôi tin rằng xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì khi chiến lược dự trữ ngoại hối thay đổi", chuyên gia của ING nhận định.

Dữ liệu của WGC cũng cho thấy sự bùng nổ về dự báo giá vàng. Trong tháng 10, vàng thiết lập 11 đỉnh mới, nâng tổng số kỷ lục trong một năm lên 50, kéo theo việc nâng dự báo giá. Theo đó, giá trung bình quý 4-2025 được nâng lên 4.000 USD/ounce, còn mục tiêu cho năm 2026 tăng nhẹ lên vùng 4.500–5.000 USD/ounce.

Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của WGC, đây cũng là quý kỷ lục của dòng vốn ETF vàng toàn cầu, với 26 tỉ USD đổ vào vàng, đẩy lượng vàng nắm giữ tăng 222 tấn lên 3.838 tấn. Riêng các quỹ ETF Mỹ đóng góp lực mua với 137 tấn, tương đương 62% nhu cầu toàn cầu. Tính đến tháng 9, dòng vốn ETF vàng từ Bắc Mỹ đã đạt 37 tỉ USD, hướng tới năm tăng trưởng mạnh nhất lịch sử.