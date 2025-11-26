Giá vàng thế giới đang ở trạng thái giằng co 26/11/2025 08:41

(PLO)- Giá vàng thế giới đang ở trạng thái giằng co nhưng xu hướng tăng được củng cố, khi lực mua từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ.

Ngày 26-11, giá vàng thế giới dao động quanh mốc 4.132 USD/ounce, nhích nhẹ 2 USD sau phiên tăng mạnh trước đó. Quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 131,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước phản ứng chậm hơn đà thế giới nhưng cũng ghi nhận phiên tăng mạnh hôm qua. Biên độ điều chỉnh lên đến 2,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 2 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999.

Chốt phiên chiều qua, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn 9999 SJC có giá 148 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán).

HSBC phát tín hiệu lạc quan

Bất chấp biến động ngắn hạn, HSBC (Khối Dịch vụ Ngân hàng Tư nhân Toàn cầu HSBC) nhận định vàng vẫn duy trì quỹ đạo tăng. Động lực chính đến từ lực mua bền bỉ của ngân hàng trung ương, dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ, USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách.

Ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia tiền tệ và hàng hóa tại HSBC, cho biết vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dù có những nhịp điều chỉnh gần đây. Trong đó, các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng tiếp tục ghi nhận hoạt động mua ròng.

Trong ấn phẩm Think Future 2026, HSBC giữ nguyên quan điểm tích cực về kim loại quý, dù giá đã tăng ấn tượng kể từ đầu năm và thị trường xuất hiện các đợt rung lắc mạnh.

"Nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa danh mục vào các tài sản toàn cầu, đặc biệt là thông qua vàng. Loại tài sản này không chỉ đóng vai trò phòng vệ trong các giai đoạn biến động cao mà còn dư địa tăng giá", ông Bohn nhấn mạnh.

HSBC đánh giá vàng đang trải qua một trong những năm thành công nhất lịch sử với mức tăng khoảng 54% từ đầu năm. Đà tăng này chủ yếu đến từ bất ổn toàn cầu leo thang và lo ngại về sự suy yếu của đồng USD.

Sau khi lập đỉnh lịch sử gần 4.380 USD/ounce vào tháng 10, áp lực chốt lời đã kéo giá vàng lùi về quanh 3.885 USD/ounce. Tuy nhiên, theo ông Bohn, việc giá ổn định trên ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy nền giá đã được củng cố.

Chuyên gia này nhận định xu hướng tăng đã quay trở lại, thúc đẩy bởi kỳ vọng dữ liệu kinh tế Mỹ - vốn bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa - có thể mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12.

Dù vậy, HSBC cũng cảnh báo thị trường có thể đi ngang trong ngắn hạn. "Đà tăng nhiều khả năng sẽ diễn ra chậm hơn nhưng vẫn bền vững khi các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ", ông Bohn nói.

Vì sao giá vàng thế giới vẫn còn dư địa để tăng. Ảnh minh họa?

Ngân hàng trung ương là trụ cột của thị trường vàng

HSBC đánh giá hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập mặt bằng giá mới.

Kể từ năm 2022, tỉ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối toàn cầu tăng mạnh, từ khoảng 13% lên 22% vào quý 2-2025. Trong cùng giai đoạn, giá vàng đã tăng khoảng 125%, từ 2.000 USD/ounce lên trên 4.000 USD/ounce.

Theo ông Bohn, giá cao không làm giảm nhu cầu của các ngân hàng trung ương vì mục tiêu cốt lõi là đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro. Các yếu tố như bất ổn địa chính trị, lạm phát đã thúc đẩy xu hướng tái cơ cấu dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào USD.

"Việc các ngân hàng trung ương giảm tỉ trọng nắm giữ USD đã tạo dư địa để gia tăng tốc độ mua vàng", ông Bohn nhận định.

Nhà đầu tư bán lẻ và ETF tiếp tục là bệ đỡ

Bên cạnh khu vực công, HSBC ghi nhận vai trò quan trọng của nhà đầu tư bán lẻ. Kể từ giữa năm 2024, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng duy trì xu hướng tích cực, phản ánh nhu cầu đầu tư gián tiếp gia tăng.

Theo HSBC, mối quan hệ giữa giá vàng với USD và lợi suất trái phiếu Mỹ thường nghịch chiều, song tương quan với chứng khoán lại phức tạp hơn. Gần đây, có thời điểm vàng giảm cùng cổ phiếu do nhà đầu tư bán vàng để bù đắp thua lỗ tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, ngân hàng này khẳng định điều đó không làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Ở vùng giá kỷ lục, mối tương quan tích cực với cổ phiếu chỉ phản ánh yếu tố kỹ thuật ngắn hạn.

"Trong bối cảnh USD có xu hướng suy yếu và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục nới lỏng, giá vàng vẫn có nền tảng để tăng, dù tốc độ có thể chậm lại so với giai đoạn trước", ông Bohn kết luận.