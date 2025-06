Giám đốc Công an tỉnh Long An được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng 16/06/2025 12:11

(PLO)- Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Ngày 16-6, Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Lâm Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lâm Minh Hồng (giữa). Ảnh: CALA

Tham dự buổi Lễ có Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Trước đó, ngày 13-6, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Đại tá Lâm Minh Hồng.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chúc mừng Thiếu tướng Lâm Minh Hồng. Ảnh: CALA

Việc thăng cấp hàm là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng của Thiếu tướng Lâm Minh Hồng.

Trong quá trình làm Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng đã cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Long An giữ vững thành quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công mới, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.