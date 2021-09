Ngày 13-9, ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết ông đã ký quyết định thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của quyết định điều chuyển công tác cô giáo mầm non LTTD từ Trường mầm non Ngọc Xuyên về Trường mầm non Bàng La.

Trước đó, ngày 30-8, ông Kiên đã ký quyết định điều động cô giáo LTTD từ Trường mầm non Ngọc Xuyên về công tác tại Trường mầm non Bàng La thuộc quận Đồ Sơn kể từ ngày 1-9. Chiều 31-8, lãnh đạo Trường mầm non Ngọc Xuyên đã gọi cô giáo LTTD tới nhận quyết định điều động nhưng cô giáo LTTD đã từ chối nhận quyết định này. Cô giáo LTTD cho rằng quy trình làm đề xuất điều động giáo viên của Trường mầm non Ngọc Xuyên đã thiếu minh bạch.

Sau đó, ngày 1-9, cô giáo LTTD đã có đơn gửi Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn đề nghị xem xét lại việc ra quyết định điều động đối với cô giáo. Trong đơn UBND quận Đồ Sơn và cơ quan chức năng cô giáo D cho rằng việc ra quyết định điều động cô có dấu hiệu thiếu khách quan, không đúng quy trình.



Sau khi cô giáo mầm non có đơn kiến nghị, UBND quận Đồ Sơn đã phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định điều chuyển công tác đối với cô.

Theo cô giáo LTTD, trước đó, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên có làm việc với cô giáo cho rằng Phòng Nội vụ quận Đồ Sơn chỉ định điều động cô về trường Mầm non Bàng La. Lý do vì Trường mầm non Ngọc Xuyên thừa một giáo viên còn Trường mầm non Bàng La đang thiếu giáo viên, hơn nữa cô LTTD hộ khẩu tại phường Bàng La.

Tới ngày 24-8, UBND quận Đồ Sơn có công văn hướng dẫn Trường mầm non Ngọc Xuyên về việc điều động một giáo viên sang trường khác vì nhà trường được giao biên chế 24 giáo viên nhưng thực tế có 25 giáo viên.

Ngày 25-8, Trường mầm non Ngọc Xuyên tiến hành họp Ban giám hiệu cùng 24 (trong tổng số 25 giáo viên) để triển khai việc điều động một giáo viên thừa sang trường khác. Kết quả, 22 giáo viên có mặt trong cuộc họp đều nhất trí chuyển một trong hai cô giáo khác chứ không phải cô giáo LTTD. Tuy nhiên, đến ngày 30-8, UBND quận Đồ Sơn bất ngờ ra quyết định điều động cô LTTD đến nhận công tác tại Trường mầm non Bàng La.

Trong khi cô giáo LTTD có đơn kiến nghị về quyết định điều động, Trường mầm non Ngọc Xuyên đã loại cô ra khỏi danh sách giáo viên của trường, không phân công công tác cho cô giáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin của cô giáo LTTD, UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD & ĐT rà soát lại quy trình, đồng thời làm trực tiếp với cô giáo để lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Tuy nhiên, cô giáo LTTD vẫn không chấp nhận quyết định điều động của UBND quận Đồ Sơn.

Vì vậy, ngày 10-9, căn cứ vào báo cáo đề nghị cảu Phòng Nội vụ, Phòng GD & ĐT, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn đã ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của quyết định điều động đối với cô giáo LTTD.

Lý do thu hồi, hủy bỏ vì trong quá trình đề xuất, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên đã không thông tin, không triển khai công tác tuyên truyền vận động tới giáo viên là người được lựa chọn đề xuất.

Đồng thời, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên thực hiện lại quy trình đề xuất Chủ tịch quận điều động 1 giáo viên thừa về trường còn thiếu giáo viên. Việc triển khai thực hiện quy trình phải bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng quy định và hoàn thành chậm nhất trước ngày 30-9.

Trao đổi với PLO, ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho biết UBND quận cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Phòng GD & ĐT, Ban giám hiệu Trường mầm non Ngọc Xuyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhận trong việc tham mưu quyết định điều động giáo viên chưa đảm báo theo quy định, báo cáo UBND quận trước ngày 17-9.