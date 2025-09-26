Góp ý việc áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS 'xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội' 26/09/2025 17:11

(PLO)- Tại hội nghị tập huấn do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 tổ chức, ông Huỳnh Tấn Đạt đã có góp ý về tình tiết tăng nặng TNHS "Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội"...

Ngày 26-9, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 (Sở Tư pháp TP.HCM) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng và thủ tục quyết toán vụ việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (đợt 2).

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, cho rằng hoạt động TGPL trên địa bàn TP trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em...

Ông Đạt cũng ghi nhận nỗ lực và tận tâm của đội ngũ người thực hiện TGPL gồm trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, đội ngũ luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đang ký kết hợp đồng với trung tâm.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập huấn về các quy định liên quan đến trợ giúp pháp lý.

Cũng tại hội nghị, ông Đạt đã chia sẻ một số điểm nổi bật của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Theo ông Đạt, pháp luật hình sự nước ta rất nhân văn vì quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14 tuổi (đối với một số tội). Ở một số nước, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rất sớm như ở Mỹ là 7 tuổi.

Luật Tư pháp người chưa thành niên gồm 10 chương, 179 Điều được Quốc hội thông qua với 461/463 đại biểu tán thành.

Ông Đạt góp ý một nội dung về tình tiết xúi giục người chưa thành niên phạm tội.

Cụ thể, tại điểm o khoản1 Điều 52 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, nếu người 15 tuổi xúi giục người 16, 17 tuổi phạm tội áp dụng điểm o như vậy là chưa hợp lý vì thông thường người lớn hơn thì có hiểu biết hơn.

Vì vậy, theo ông Đạt, chỉ có người thành niên xúi giục người chưa thành niên phạm tội thì hãy áp dụng tình tiết tăng nặng nêu trên.

Còn nếu đối tượng là người chưa thành niên (dù thực tế có xúi giục người chưa thành niên phạm tội) thì không nên áp dụng tình tiết tăng nặng này, vì người chưa thành niên chưa có nhận thức pháp luật đầy đủ.

Cũng theo ông Đạt, các biện pháp xử lý chuyển hướng cho người chưa thành niên phạm tội theo Luật Tư pháp người chưa thành niên gồm 12 biện pháp và cũng thể hiện rõ tính nhân văn của pháp luật.

Tuy nhiên một số biện pháp cũng sẽ khó khăn trong việc thực thi trong giai đoạn đầu. Ví dụ như biện pháp hạn chế khung giờ đi lại (khoản 6 Điều 36) hoặc cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới (khoản 8 Điều 36).

Vì thực tế khó có đủ lực lượng để quản lý và đòi hỏi phải đề cao trách nhiệm của gia đình và chính quyền 2 cấp ở địa phương (xã, phường/thành phố) là các cấp quản lý trực tiếp gần gũi cộng đồng nhất trong việc quản lý người chưa thành niên.