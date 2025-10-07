Hàng trăm người dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội 07/10/2025 16:22

(PLO)- Hàng trăm người dân xếp hàng xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.

Ngày 7-10, hàng trăm người dân có mặt tại văn phòng dự án Chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, Đà Nẵng) để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: PV

Dù 8 giờ 30 chủ đầu tư mới bắt đầu nhận hồ sơ nhưng ngay từ ngày hôm trước đến rạng sáng nay, dòng người đã nối đuôi chen chúc để mong được là người nộp hồ sơ sớm nhất.

Chị NTH (ngụ phường Sơn Trà, Đà Nẵng) là công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh cho hay đã đến xếp hàng, giành chỗ từ hôm qua (6-10).

"Tôi đến đây từ sáng hôm qua để giành chỗ ngồi chờ, mong sao có được vị trí thuận lợi. Vậy mà đến sáng nay, do số lượng người quá đông nên diễn ra tình trạng chen chúc, khiến mọi người phải ra xếp hàng lại từ đầu để đảm bảo an ninh" - chị H kể.

Theo anh PHH (ngụ phường Hoà Khánh, Đà Nẵng), nhiều người có tâm lý nộp sớm thì hồ sơ được duyệt nhanh hơn nên dẫn đến việc chen lấn.

“Nhiều người hôm qua đã ăn ngủ ở đây để giành chỗ nhưng đến sáng nay vẫn phải ra xếp hàng lại từ đầu khiến họ bức xúc " - anh H cho hay.

Theo ghi nhận, để đảm bảo an ninh trật tự trước tình trạng chen lấn, xô đẩy, chủ đầu tư đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương ổn định trật tự. Lực lượng chức năng có mặt hướng dẫn người dân xếp hàng ngay ngắn, ổn định hơn.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho hay, dự án chỉ mở bán 305 căn nhưng nhu cầu của người dân rất lớn. Như sáng nay đã có hàng trăm người xếp hàng nên UBND phường chủ động phối hợp với chủ đầu tư để lên phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Ảnh: TV

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 21). Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán đợt này là 305 căn, diện tích từ 44,5 m2 đến gần 70 m2 (từ một đến ba phòng ngủ).

Giá bán thấp nhất là hơn 714 triệu đồng/căn, cao nhất hơn 1,1 tỉ đồng/căn (đã bao gồm VAT, chưa tính 2% phí bảo trì). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7-10 đến ngày 23-10.

Được biết, giai đoạn 2021 - 2024, TP Đà Nẵng đã hoàn thành 4.382 căn hộ nhà ở xã hội. Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng (mới) được giao hoàn thành 28.955 căn nhà ở xã hội.