Hé lộ tips hữu ích, giá rẻ để trị gàu ngứa vào mùa lạnh

05/09/2025 08:00

(PLO)- Mùa lạnh, nhiều người bất ngờ thấy gàu xuất hiện dày đặc, kèm ngứa ngáy và bong tróc da đầu. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. Vậy đâu là cơ chế hình thành gàu trong mùa lạnh và cách nào có thể khắc phục với chi phí thấp, dễ áp dụng ngay tại nhà?

Cơ chế hình thành gàu ngứa trong mùa lạnh

Gàu thực chất là tế bào chết bong tróc từ lớp sừng ngoài cùng của da đầu. Dưới tác động của thời tiết, môi trường và cơ địa mỗi người, các tế bào này có thể bong ra nhiều hơn mức bình thường, gây nên tình trạng vảy trắng vương trên tóc và áo.

Vào mùa lạnh, sự mất cân bằng trong hoạt động của da đầu càng trở nên rõ rệt. Thời tiết hanh khô làm độ ẩm không khí giảm mạnh. Khi lớp biểu bì không được cấp ẩm đầy đủ, tế bào sừng sẽ dễ “kết thúc vòng đời” sớm và bong ra hàng loạt.

Kết hợp cùng việc nhiều người có thói quen tắm nước nóng, sấy tóc nhiệt độ cao, hoặc đội mũ quá lâu trong mùa đông, môi trường da đầu càng mất cân bằng. Đây là “điều kiện vàng” khiến gàu sinh sôi mạnh mẽ.

Nguyên nhân chính: da đầu khô, tuyến bã nhờn hoạt động bất thường

Theo các chuyên gia da liễu, có hai cơ chế chính khiến gàu trở nên nghiêm trọng vào mùa lạnh:

● Da đầu khô: Không khí khô và lạnh khiến lớp lipid bảo vệ da đầu bị suy yếu. Khi hàng rào bảo vệ này mất ổn định, da đầu dễ bong tróc thành những mảng gàu khô màu trắng, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

● Tuyến bã nhờn hoạt động bất thường: Thời tiết lạnh có thể làm tuyến bã nhờn suy giảm, nhưng ở một số người lại khiến tuyến này “phản ứng ngược” bằng cách tiết nhiều dầu hơn. Dầu thừa kết hợp với tế bào chết tạo thành gàu bết dính, thường có màu vàng nhạt.

Gàu ngứa tăng sinh vào mùa đông.

Ngoài ra, vi nấm Malassezia – vốn tồn tại tự nhiên trên da đầu – có thể phát triển mạnh khi môi trường mất cân bằng. Loại nấm này kích thích da đầu sản sinh thêm tế bào sừng, khiến gàu khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát.

Chính vì vậy, nhiều người than phiền rằng dù gội đầu thường xuyên bằng dầu gội thông thường, gàu vẫn “đeo bám” và thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn vào mùa đông.

Tips khắc phục tiết kiệm chi phí, dễ dùng tại nhà

Điều trị gàu không nhất thiết phải tốn kém. Có nhiều mẹo nhỏ, dễ áp dụng với nguyên liệu quen thuộc mà vẫn mang lại hiệu quả cải thiện rõ rệt:

1. Sử dụng baking soda

● Baking soda có tính kiềm nhẹ, giúp loại bỏ dầu thừa và ức chế nấm men.

● Cách làm: Pha 1 thìa baking soda với nước ấm, thoa đều lên da đầu, massage nhẹ 5 phút rồi gội lại bằng nước sạch.

● Lưu ý: Không lạm dụng quá 2 lần/tuần để tránh làm khô da đầu.

2. Kết hợp muối và chanh

● Muối có tác dụng kháng khuẩn, tẩy tế bào chết; chanh giúp cân bằng dầu thừa.

● Cách làm: Trộn 2 thìa muối với nước cốt nửa quả chanh, massage nhẹ lên da đầu 3–5 phút rồi xả sạch.

● Thực hiện 2–3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt.

3. Dùng nước ép hành tây

● Hành tây giàu lưu huỳnh và vitamin, có thể kháng viêm và kích thích mọc tóc.

● Cách làm: Ép hành tây lấy nước, thoa lên da đầu, ủ 20–30 phút rồi gội sạch.

● Kiên trì 2–3 lần/tuần sẽ giúp giảm gàu, hạn chế rụng tóc.

4. Chọn dầu gội phù hợp

Ngoài các mẹo dân gian, việc sử dụng dầu gội chuyên biệt vẫn là giải pháp nền tảng. Ưu tiên sử dụng các dòng dầu gội dược liệu có tác dụng sạch gàu. Các sản phẩm này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhưng vẫn đảm bảo lành tính cho da đầu.

Bộ 3 chăm sóc tóc nhà iCare Pharma.

Dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma) ngày càng được nhiều người tin chọn nhờ công thức an toàn và dịu nhẹ. Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược kết hợp vitamin E, giúp hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, duy trì độ ẩm để tóc mềm mượt, không còn khô xơ. Với pH cân bằng, Antisol mang lại cảm giác da đầu thông thoáng, hạn chế bết dầu, đồng thời phù hợp cả với cơ địa nhạy cảm – đặc biệt trong những ngày hanh khô miền Bắc.

Điểm quan trọng: Không nên thay đổi dầu gội liên tục trong thời gian ngắn. Hãy kiên trì với một sản phẩm phù hợp ít nhất 2–3 tuần để đánh giá hiệu quả.

Lời kết

Mùa lạnh khiến tình trạng gàu ngứa dễ bùng phát hơn do da đầu khô, tuyến bã nhờn rối loạn và nấm men phát triển. Tuy nhiên, chỉ cần nắm rõ cơ chế hình thành và áp dụng những tips chăm sóc đơn giản tại nhà, bạn hoàn toàn có thể “nói lời tạm biệt” với gàu mà không cần tốn nhiều chi phí.

Quan trọng hơn, hãy duy trì lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế lạm dụng nhiệt độ cao khi gội, sấy tóc. Đó mới là nền tảng để mái tóc và da đầu khỏe mạnh suốt mùa đông.

