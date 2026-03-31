Hết 'một mình một chợ', giá sầu riêng Việt xuống thấp 31/03/2026 18:45

(PLO)- Dù đang vào vụ thu hoạch nhưng ghi nhận tại các vựa thu mua sầu riêng khu vực ĐBSCL cho thấy, giá sầu riêng Monthong và Ri 6 đã giảm đáng kể so với tháng trước.

Theo ghi nhận thị trường, giá sầu riêng hôm nay được thu mua tại kho đối với Monthong loại 1 dao động từ 94.000 - 97.000 đồng/kg, và loại 2 từ 74.000 - 77.000 đồng/kg.

So với hồi cuối tháng 2, thời điểm giá sầu riêng Monthong loại 1 đạt 160.000 - 165.000 đồng/kg, thì mức thu mua này đã sụt giảm đáng kể, từ 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Không chỉ sầu riêng Monthong xuống giá, Ri6 loại 1 cũng ghi nhận đà giảm. Giá thu mua tại kho hiện tại dao động từ 70.000 - 73.000 đồng/kg, thấp hơn tháng trước khoảng 20 - 25%.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, mặc dù giá thu mua tại vườn thấp hơn tại kho khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg nhưng đây vẫn là giá bán khá tốt.

Ông Mười cũng cho biết, nguyên nhân khiến giá sầu riêng không như kỳ vọng ngay trong vụ thu hoạch đến từ chất lượng. Nhiều đơn vị thông tin, sản lượng sầu riêng loại 1 đủ tiêu chuẩn không cao.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thu hoạch của sầu riêng Thái Lan (từ tháng 3 tới tháng 6), vì thế nguồn cung sầu riêng ra thị trường nhiều hơn, nhanh chóng kéo giá thấp hơn so với thời điểm “một mình một chợ” của Việt Nam.

Sầu riêng Việt Nam đang thu hoạch trùng thời điểm với Thái Lan, khiến thị trường có sự thay đổi về cung - cầu, giá cả. Ảnh: THU HÀ

Theo ước tính, năm nay sản lượng sầu riêng Thái Lan sẽ tăng khoảng 16% so với năm ngoái, đạt khoảng 1,78 triệu tấn. Lượng cung ra thị trường dự đoán sẽ nhiều và làm thay đổi mặt bằng giá thu mua.

Dù vậy, ông Mười vẫn tin rằng giá trị xuất khẩu sầu riêng Việt Nam vẫn sẽ tăng, nhờ vào lợi thế logistics.

“Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc tiếp tục siết chặt các quy định về truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch, các doanh nghiệp, hộ nông dân cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch của nước sở tại.

Điều này vừa giúp giữ vị thế cho nông sản Việt Nam, vừa tránh tình trạng quay đầu tại cửa khẩu"- ông Mười nói.