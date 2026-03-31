80% Gen Z muốn tham gia các hoạt động chữa lành 31/03/2026 15:41

(PLO) - Theo dữ liệu từ Cốc Cốc, 96% người Việt sẵn sàng trả thêm tiền cho một sản phẩm xanh, song song đó có 74% người có ý định tham gia các hoạt động chữa lành, đặc biệt là Gen Z với tỉ lệ 80%.

Nền tảng Cốc Cốc vừa công bố báo cáo “Sống xanh, lành mạnh và cân bằng”. Báo cáo cho thấy lối sống xanh đang trở thành định hướng quan trọng trong các quyết định hàng ngày của người tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các vấn đề về môi trường, sức khỏe và chất lượng sống ngày càng được quan tâm.

Cụ thể, xanh hóa không còn là trào lưu nhất thời mà đã đi sâu vào hành vi mua sắm. Kết quả, có tới 94% người tham gia khảo sát cho biết họ quan tâm tới tiêu dùng sản phẩm xanh ở các mức độ khác nhau. Đây là mức độ quan tâm rất cao từ phía người dùng hiện nay.

Đáng chú ý, 96% người Việt Nam sẵn sàng trả thêm tiền cho một sản phẩm xanh. Mức chi trả tăng thêm phổ biến nhất dao động từ 10% đến 20% so với sản phẩm thông thường. Xu hướng này đặc biệt rõ nét ở nhóm tuổi từ 27 đến 34.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ nét trong thói quen ăn uống khi 79% đáp viên đồng tình rằng lựa chọn thực phẩm có tác động đến môi trường. Định hướng đầu tư cho sức khỏe dài hạn thúc đẩy 77% người dùng áp dụng các chế độ ăn lành mạnh.

Trong đó, xu hướng ưu tiên thực vật được 30% người khảo sát lựa chọn. Dẫn đầu xu hướng này là nhóm người dùng từ 45 tuổi trở lên với tỉ lệ áp đảo 59%.

Báo cáo còn ghi nhận 93% người dùng lo ngại về ô nhiễm không khí tại nơi sinh sống, với 42% ở mức rất lo ngại. Nguyên nhân chính được chỉ ra là từ các công trình xây dựng và phương tiện chạy xăng hoặc dầu.

Tình trạng này trực tiếp làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Cụ thể, 50% người dân phải thường xuyên đeo khẩu trang và 37% hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, người dân không chỉ lo ngại mà còn tích cực đề xuất các giải pháp từ phương diện cá nhân cho đến giải pháp vĩ mô. Đây là vấn đề nóng được cộng đồng quan tâm và thảo luận.

Theo đó, giải pháp trồng cây xanh và kiểm soát khí thải nhà máy là hai giải pháp được lựa chọn nhiều nhất với tỉ lệ gần 60%.

Cùng với thể chất, sức khỏe tinh thần và lối sống cân bằng đang được người Việt đặt lên hàng đầu. Dữ liệu khảo sát cho thấy 92% đánh giá cao tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Có 74% người có ý định tham gia các hoạt động chữa lành, đặc biệt là Gen Z với tỉ lệ 80%.

Lý do tìm đến chữa lành đang chuyển dịch từ phản ứng khi có áp lực sang nhu cầu chủ động. Người dùng coi đây là giải pháp mang tính phòng ngừa và duy trì lâu dài.

Bên cạnh đó, vận động cũng được xem là liệu pháp thư giãn hữu hiệu. Dữ liệu cho thấy 58% người dùng chọn chơi thể thao để giải tỏa căng thẳng thay vì chỉ để cải thiện vóc dáng.

Đối với khía cạnh công việc, dù 66% cho biết đang duy trì được sự cân bằng, song vẫn có tới 94% mong muốn cải thiện mức độ này. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, 46% người dùng ưu tiên lựa chọn giải pháp điều chỉnh giờ làm việc linh hoạt hơn.

Theo các chuyên gia của nền tảng Cốc Cốc, kết quả từ báo cáo cho thấy sức khỏe thể chất và tinh thần đang là hai trụ cột chi phối mạnh mẽ quyết định tiêu dùng của người Việt. Những thương hiệu nào gắn kết được các giá trị này sẽ nắm bắt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.