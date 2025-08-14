Hoãn phiên tòa vụ bác sỹ xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai 14/08/2025 14:41

(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vụ bác sỹ xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai, do bị hại không đảm bảo sức khỏe...

Ngày 14-8, TAND Khu vực 7 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) về tội hiếp dâm. Phiên toà được xét xử kín.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến, bị hại là chị PTH (31 tuổi) và người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, khi bắt đầu thủ tục, bị hại có dấu hiệu mệt, không đảm bảo sức khoẻ...

Vì vậy, đại diện VKS và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có ý kiến hoãn phiên toà.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và mời bác sĩ vào phòng xử để thăm khám ngay tại chỗ. Sau đó, bị hại được đưa thẳng đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khoẻ.

Bị hại có dấu hiệu bị mệt, không đảm bảo sức khoẻ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Dự kiến phiên tòa được mở lại vào ngày 11-9.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Định Quán (nay là VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai), Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Chiều 28-12-2024, chị PTH (31 tuổi) đến Phòng khám sản phụ khoa "Bác sĩ Chiến" do Chiến làm chủ để khám vì nghi có thai. Khi bệnh nhân được Chiến siêu âm thì có kết quả nên bác sĩ này hẹn lại tuần sau đến để tiến hành xử lý theo yêu cầu của bệnh nhân.

Bị cáo Chiến được đưa đến phòng xét xử.

Sáng 29-12-2024, Chiến gọi cho chị H đến phòng khám. Chiều cùng ngày, chị H lái xe đến phòng khám của Chiến.

Tại phòng khám, Chiến siêu âm cho chị H rồi nói chị vào phòng khám phụ khoa. Khi vào bên trong chị H quay lưng lại chuẩn bị leo lên giường thì Chiến bất ngờ cầm hai cổ tay của nạn nhân đè sát vào trong tường.

Sợ bị hãm hiếp nên H chống cự và la hét. Thấy vậy Chiến với tay khóa cửa lại rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bệnh nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức đi ra ngoài lấy xe đi về rồi đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Chiến không thừa nhận hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái ý muốn của chị H. Chiến cho rằng chị H tự nguyện quan hệ tình dục với Chiến.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan tố tụng đưa ra những chứng cứ thì bị can Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.