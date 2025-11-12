Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh 52 tuổi 12/11/2025 15:25

(PLO)- Ông Phạm Quang Ngọc (52 tuổi) đã được tín nhiệm bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên với 100% số phiếu.

Ngày 12-11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 33 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự chủ chốt của tỉnh Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: VOV

Trong đó, HĐND tỉnh Hưng Yên thực hiện quy trình miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh và bầu củ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, quyết định nhiều chính sách, cơ chế tạo nền tảng pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Khắc Thận (ông Thận đã được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030).

Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên có mặt tại kỳ họp bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc hứa sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu lớn đặt ra. Chú trọng xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn.

Trước đó, chiều 11-11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.