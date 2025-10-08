Hướng dẫn thủ tục xin phép lắp trạm sạc ô tô điện tại bãi đỗ chung cư 08/10/2025 09:28

(PLO)- Khi lượng xe điện tại Việt Nam ngày càng bùng nổ, nhu cầu lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại bãi đỗ chung cư ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư còn thắc mắc không biết việc lắp đặt trạm sạc có bắt buộc phải xin phép xây dựng và cần những giấy tờ cụ thể ra sao.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng trạm sạc điện ô tô có khó không?

Trạm sạc ô tô điện trong chung cư có cần xin phép xây dựng?

Theo Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020) và Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trạm sạc điện được xếp vào nhóm công trình năng lượng. Một số trường hợp sẽ được miễn giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 89. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và tuân thủ đầy đủ quy định về PCCC nếu việc lắp đặt được tiến hành trong công trình hiện hữu như gara, tầng hầm hoặc bãi đỗ xe tòa nhà.

Khi nào bắt buộc phải xin cấp phép lắp đặt trạm sạc tại chung cư?

Trường hợp bắt buộc

Các trạm sạc được lắp đặt trong gara xe thuộc tòa nhà hoặc gara độc lập trong khuôn viên chung cư bắt buộc phải xin cấp phép. Trong trường hợp cải tạo làm thay đổi kết cấu chịu lực của công trình hoặc thuộc danh mục phải thẩm duyệt thiết kế PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, chủ đầu tư cũng phải hoàn toàn tất thủ tục xin phép.

Trường hợp được miễn

Chủ đầu tư sẽ không cần xin cấp phép xây dựng nếu chỉ lắp đặt trụ sạc ngoài khuôn viên bãi xe chung cư và không thuộc phạm vi cửa hàng xăng dầu. Khi bổ sung các thiết bị sạc đơn lẻ mà không thay đổi những công năng sử dụng của công trình thì cũng không cần xin giấy phép.

Thủ tục xin phép lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại chung cư

Hồ sơ xin phép lắp đặt thường bao gồm:

● Đơn đề nghị cấp phép xây dựng: Ghi rõ thông tin chủ đầu tư, địa điểm, quy mô, mục đích lắp đặt; kèm theo chữ ký và dấu (nếu có).

● Bản thiết kế kỹ thuật chi tiết: Bao gồm bản vẽ mặt bằng, bản vẽ thi công, sơ đồ kết cấu, hệ thống điện – nước – thông gió (nếu liên quan), có xác nhận của đơn vị thiết kế đủ năng lực.

● Phương án đảm bảo PCCC: Trình bày chi tiết hệ thống báo cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, các giải pháp an toàn và văn bản thẩm duyệt (nếu thuộc diện bắt buộc).

● Giấy tờ pháp lý liên quan đến công trình: Như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm, văn bản xác nhận quyền sở hữu/sử dụng công trình và các giấy tờ pháp lý liên quan khác.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi cơ quan PCCC nếu thuộc diện thẩm quyền. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định thiết kế và PCCC, nếu đạt yêu cầu giấy phép sẽ được cấp hoặc cơ quan quản lý sẽ thông báo trong trường hợp được miễn giấy phép.

Để đảm bảo an toàn, trạm sạc ô tô cần tuân thủ các tiêu chuẩn.

Có thể thấy, thủ tục xin phép lắp trạm sạc ô tô điện tại bãi đỗ chung cư là yêu cầu cần thiết. Để đảm bảo hợp pháp và an toàn, chủ đầu tư cần nắm rõ trường hợp nào phải xin phép xây dựng và tuân thủ chặt chẽ quy định PCCC. Trong tương lai, khi hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, hệ thống trạm sạc tại các chung cư và đô thị lớn sẽ phát triển mạnh góp phần thúc đẩy trong chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

