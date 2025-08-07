Infographic: Thủ tục khám chữa bệnh BHYT theo quy định mới

Theo quy định của Luật BHYT 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-7-2025, người tham gia BHYT khi khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó.
Để xuất trình các thông tin này, người khám chữa bệnh BHYT có thể chọn theo 2 cách sau:
Cũng từ ngày 1-7-2025, người dân có thể lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bất kỳ trạm y tế xã, trung tâm y tế quận/huyện hoặc bệnh viện tuyến huyện (cũ) phù hợp với nơi sinh sống, học tập, làm việc, mà không cần phụ thuộc vào địa chỉ hộ khẩu thường trú hay tạm trú.
Theo thống kê của ngành y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỉ lệ 94,2% dân số toàn quốc.
Phấn đấu hết năm nay, cả nước có trên 95% người dân tham gia BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.