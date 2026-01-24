Khách để laptop 'giữ chỗ', nếu mất hoặc hư hỏng thì quán cà phê có phải bồi thường? 24/01/2026 18:44

(PLO)- Nếu khách để lại laptop giữ chỗ, sau đó nhân viên quán dời tài sản để lấy chỗ cho khách mới dẫn đến hư hỏng hoặc mất mát thì quán cà phê phải bồi thường.

Sự bùng nổ của làn sóng làm việc từ xa khiến các quán cà phê luôn chật kín người dù vào bất kể khung giờ nào. Với sinh viên và những người làm việc tự do (freelancer), một góc quán yên tĩnh với Wi-Fi ổn định là ưu tiên hàng đầu, dẫn đến thói quen bám trụ hàng giờ chỉ với một lần gọi món.

Hình ảnh những chiếc laptop, thiết bị điện tử đắt tiền nằm 'chờ chủ' trên bàn để giữ chỗ trong khi họ ra ngoài ăn uống đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, thói quen này đã tạo một áp lực lớn cho vận hành của quán: nó không chỉ gây lãng phí không gian trong những giờ cao điểm mà còn đặt ra những vấn đề về an ninh tài sản lẫn sự tinh tế trong văn hóa thưởng thức cà phê của người trẻ hiện nay.

Nhiều bạn đọc thắc mắc: Giả sử laptop để lại trong quán bị mất, chủ quán có phải bồi thường hay người để tài sản phải tự chịu thiệt hại?

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong đa số trường hợp, khi khách hàng rời chỗ ngồi và để lại laptop trong quán cà phê, giữa khách hàng và nhân viên quán không phát sinh thỏa thuận trông coi, giữ gìn tài sản.

Theo quy định tại Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015, chỉ khi có sự thỏa thuận giữa các bên thì hợp đồng gửi giữ tài sản mới được xác lập. Vì vậy, nếu không có việc gửi giữ, khi laptop bị mất hoặc hư hỏng, quán không có nghĩa vụ phải bồi thường cho khách hàng.

Tuy nhiên, nếu nhân viên quán đồng ý trông coi đồ đạc của khách, dù không lập thành văn bản, thì quan hệ gửi giữ tài sản đã được xác lập theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, nếu tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, bên giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại theo khoản 4 Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015.

Việc để laptop “giữ chỗ” trong quán cà phê tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Ảnh minh họa: THẢO HIỀN

LS Huyền cũng phân tích một tình huống pháp lý đặc thù thường xảy ra hiện nay: Khách hàng rời vị trí nhưng để lại laptop để giữ chỗ, sau đó nhân viên quán tự ý di dời tài sản sang vị trí khác nhằm lấy chỗ cho khách mới. Hành vi này có thể được xem xét theo chế định “thực hiện công việc không có ủy quyền” quy định từ Điều 574 đến Điều 578 Bộ luật Dân sự 2015.

Khi đó, nhân viên quán được coi là đã tự nguyện thực hiện việc sắp xếp, bảo quản tài sản của khách khi khách vắng mặt; nếu việc di dời dẫn đến hư hỏng hoặc mất mát tài sản, quán cà phê phải bồi thường thiệt hại; tuy nhiên mức bồi thường có thể được xem xét miễn, giảm tùy từng hoàn cảnh cụ thể theo Điều 577 Bộ luật Dân sự 2015.

So sánh với pháp luật nước ngoài, LS Huyền cho biết quy định của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với pháp luật Cộng hòa Pháp.

Theo Điều 1921 Bộ luật Dân sự Pháp, quan hệ gửi giữ tài sản chỉ được xác lập khi có sự thỏa thuận giữa người gửi và người nhận giữ. Do đó, nếu không có thỏa thuận rõ ràng, quán không phải chịu trách nhiệm về việc mất mát tài sản. Tuy nhiên, trong trường hợp nhân viên quán tự ý di chuyển, sắp xếp tài sản của khách và gây thiệt hại, thì theo Điều 1240 Bộ luật Dân sự Pháp, người gây thiệt hại vẫn phải bồi thường do lỗi của mình.