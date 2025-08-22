Hàng loạt laptop của sinh viên bị mất ở ký túc xá 22/08/2025 17:40

(PLO)- Hàng loạt laptop bị mất ở ký túc xá phía tây Đà Nẵng đã được công an nhanh chóng tìm ra.

Ngày 22-8, Công an phường Hoà Khánh (Đà Nẵng) thông tin, đã bắt giữ nghi phạm thực hiện các vụ trộm laptop ở ký túc xá trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 21-8, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận thông tin báo về cùng lúc bốn vụ mất trộm máy tính xách tay của các sinh viên đang cư trú tại Khu ký túc xá phía tây thành phố.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoà Khánh ngay lập tức vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tám máy tính do Đạt ăn trộm bị công an phát hiện, thu hồi. Ảnh: CA

Chỉ trong vòng vài giờ, công an đã xác định được kẻ thực hiện hành vi trộm máy tính là Phan Văn Đạt (21 tuổi, xã Duy Xuyên).

Đến 10 giờ 30 phút ngày 22-8, qua công tác kiểm tra, mật phục, công an đã phát hiện và bắt giữ Đạt.

Tại thời điểm bắt giữ phát hiện bên trong ba lô của Đạt mang theo có hai máy tính xách tay.

Tại trụ sở Công an phường, Đạt khai hai máy tính trên là tài sản Đạt vừa trộm được tại Phòng 527 khu C Khu ký túc xá phía Tây.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh Đạt khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm máy tính xách tay khác tại Khu ký túc xá phía Tây.

Công an phường Hòa Khánh sau đó đã tiến hành thu giữ được tám máy tính xách tay các loại.

Hiện Công an phường Hòa Khánh phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.