Khởi công khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An 15/11/2025 13:39

(PLO)- Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh vừa được khởi công tại Nghệ An.

Sáng 15-11, tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khởi công dự án Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú (thành viên của Eurowindow Holding) làm chủ đầu tư.

Dự án Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cho biết dự án là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển đô thị địa phương, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị.

Chia sẻ về lý do phát triển Eurowindow Central Avenue, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eurowindow Holding cho biết: “Thị trường bất động sản xứ Nghệ, đặc biệt tại trung tâm TP Vinh (cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An, đang ghi nhận sự bùng nổ về nhu cầu nhà ở thượng lưu khi đời sống và thu nhập người dân ngày càng nâng cao.

Giới tinh hoa tại đây không chỉ tìm kiếm không gian an cư xứng tầm, thể hiện đẳng cấp mà còn mong muốn sở hữu tài sản có giá trị gia tăng bền vững và tiềm năng kinh doanh sinh lợi. Tuy nhiên, nguồn cung thực tế lại khan hiếm chưa đáp ứng được tốc độ gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp nối sau dự án Eurowindow Sport Garden tại Nghệ An, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là một trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh.

Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E), sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà.

Chúng tôi còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, cho phép nguồn nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới cây, vượt trội so với tiêu chuẩn thông thường chỉ đạt chuẩn B, ứng dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh…”.

Dự án nằm tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc, gần giao điểm đại lộ Vinh – Cửa Lò và Lê Nin, kết nối thuận lợi với các trục Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc.

Lãnh đạo chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu... ấn nút khởi công dự án Eurowindow Central Avenue.

Eurowindow Central Avenue phát triển các sản phẩm biệt thự và shophouse mang phong cách tân cổ điển. Các căn biệt thự cao 3 tầng, mặt tiền 10-14 m, có mái kính cảm biến thời tiết. Shophouse có mặt tiền 6-8 m, thiết kế vuông vức, gồm loại 3 tầng 1 tum và 5 tầng, phù hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích nội khu như bể bơi, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe… và thụ hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu gồm bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, công viên, quảng trường, trung tâm thương mại.