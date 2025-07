Khởi tố Tổng giám đốc PJICO 07/07/2025 18:28

(PLO)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can trong vụ án xảy ra Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Ngày 7-7, tại buổi họp báo, đại diện C03 (Bộ Công an) cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra 13-5 và ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 27/QĐ-CSKT-P3 khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ" xảy ra Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và các đơn vị liên quan.

Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can: Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng giám đốc PJICO; Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó giám đốc Phụ trách Ban bồi thường bảo hiểm xe cơ giới PJICO; Đình Quốc Thịnh, Phó giám đốc Ban bồi thường bảo hiểm xe cơ giới PJICO; Trần Bá Trường; Nguyễn Đình Sơn; Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Nam Dương; Võ Hoàng Phúc, giám định viên Ban bồi thường bảo hiểm xe cơ giới PJICO về tội “Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 20-5, C03 tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nam Hài, nguyên Tổng giám đốc PJICO về tội “Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, C03 đang tiếp tục tập trung lực lượng cùng cố tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tổ, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan tại PJICO và các Gara; xác mình tài sản phục vụ kê biên, phong tỏa, đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm như: Bảo hiểm Xe cơ giới; Bảo hiểm Sức khỏe; Bảo hiểm Tài sản & Hỗn hợp; Bảo hiểm Kỹ thuật; Bảo hiểm Hàng không; Bảo hiểm Hàng hải.