Dịch COVID-19: Bảo hiểm nhân thọ tăng 21%

Chiều nay, 27-3, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I-2020 trong bối cảnh COVID-19 đang tác động sâu rộng đến mọi mặt. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết tổng quát: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước.



Theo Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, hệ thống chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu là phòng chống và dập dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân.

Nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để đẩy lùi dịch bệnh, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

COVID-19, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đã ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Chẳng hạn khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18.600 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng dịch COVID-19 sẽ kết thúc sớm nên dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II khả quan hơn quý I.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong ba tháng đầu năm 2020 diễn ra kém sôi động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người tiêu dùng hạn chế mua sắm nơi công cộng, đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình. Số lượng khách quốc tế đến nước ta trong quý I-2020 giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giảm ở hầu hết các thị trường, mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ.

Đặc biệt, số lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 3 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính chung ba tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 2.991.600 lượt người, chiếm 81,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và giảm 14,9%. Khách du lịch đến Việt Nam bằng đường bộ đạt 551.100 lượt người, chiếm 15% và giảm 39,4%.

Về cơ cấu, khách du lịch đến từ châu Á đạt 2.674.400 lượt người, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu ước tính đạt 664.300 lượt người, giảm 3,1%; khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234.000 lượt người, giảm 20,2%; khách đến từ châu Úc đạt 102.200 lượt người, giảm 14,4%; khách đến từ châu Phi đạt 11.900 lượt người, tăng 2%.

Hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán quý I-2020 cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, trong đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm.

Tuy vậy, kinh doanh bảo hiểm lại tăng cao, ở mức 16% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu thút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Thị trường chứng khoán chỉ huy động được 29.500 tỉ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Một chỉ số quan trọng khác là kim ngạch xuất, nhập khẩu. Cũng do COVID-19 lây lan mạnh ở các nước đối tác thương mại hàng đầu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Mỹ nên xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I-2020 đạt 115,34 tỉ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 0,5%, nhập khẩu giảm 1,9%; xuất siêu quý I năm nay ước tính đạt 2,8 tỉ USD.