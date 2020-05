Khai mạc tuần hàng trái cây, đặc sản tại Hà Nội

Sáng 30-5, tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh, thành phố năm 2020 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng siêu thị Big C Thăng Long, một thành viên của Tập đoàn Central Retal tổ chức.

Đây là tuần hàng đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2020 với mục đích kích cầu nội địa. Tuần hàng có quy mô hơn 60 gian hàng đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, trưng bày các sản phẩm đặc sản nổi tiếng như vải thiều Bắc Giang, Hải Dương, xoài và mận của Sơn La, nho Ninh Thuận, thủy sản của Quảng Ninh, Nam Định...



Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản, trái cây của tỉnh Sơn La. Ảnh: AH

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết trong những tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến xuất khẩu nên một số trái cây, nông sản tại các địa phương bị dư cung.

Trước hình hình đó, Hà Nội đã kết nối hỗ trợ hơn 10.000 tấn nông sản, trái cây của các địa phương như dưa hấu Gia Lai, cá lạnh của Lào Cai, ngao hàu của Quảng Ninh... giúp người sản xuất bớt khó khăn.

"Bước vào tháng 5, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Hà Nội đã khẩn trương xây dựng nhiều chương trình để kích cầu kinh tế. Trong đó, tuần hàng trái cây nông sản của các tỉnh tại siêu thị Big C Thăng Long là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ hợp tác xã của Hà Nội và các tỉnh quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm"- bà Lan chia sẻ.



Sản phẩm tham gia tuần hàng trái đây đều là đặc sản của các địa phương, được chọn lựa kỹ càng. Ảnh: AH

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Central Retal, cũng cho biết chương trình sẽ có một buổi kết nối với tất cả hợp tác xã tham gia để chọn ra những sản phẩm phù hợp, đưa vào phân phối tại hệ thống siêu thị Big C & GO! và các hệ thống khác.



"Thông qua những tuần hàng như thế này chúng tôi đã tìm kiếm và xuất khẩu thành công nhiều mặt hàng về thực phẩm, đồ da giày, may mặc vào hệ thống bán lẻ của Central Retal tại Thái Lan"- bà Phương thông tin.



Nhiều hợp tác xã đầu tư công nghệ chế biến nông sản, giúp nông sản ngon hơn, thời gian sử dụng lâu hơn. Ảnh: AH

Trong ngày khai mạc tuần hàng cũng diễn ra Lễ trao ghi nhớ cam kết hỗ trợ, tiêu thụ nông sản giữa Central Retal với đại diện của một số tỉnh.

Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 30-5 đến hết ngày 3-6-2020 tại siêu thị Big C Thăng Long. Chương trình này sẽ được Tập đoàn Central Retal triển khai đồng loạt tại 17 siêu thị Big C & GO! khu vực miền Bắc.