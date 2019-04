Quá tải visa, nhiều tour đi Hàn Quốc 'đứng hình”

Những ngày qua, hàng ngàn người chen chân tại phòng lãnh sự thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội để nộp hỗ sơ xét cấp visa đến Hàn Quốc khiến nhân viên nơi này làm việc quá tải để xử lý công việc.

Số lượng người xét cấp visa tăng đột biến được cho là liên quan đến thông tin phía Hàn Quốc thí điểm cấp visa 5 năm đối với công dân Việt Nam có hộ khẩu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng mà không cần chứng minh tài chính.

Do số xin cấp visa quá đông, các công ty lữ hành quốc tế cho biết đã hoãn các tour đến Hàn, vì thời gian xét cấp hồ sơ kéo dài hơn so quy định.

Trước đó phía Hàn Quốc thông tin, những công dân Việt Nam có hộ khẩu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được cấp visa 5 năm đến nước này mà không cần phải chứng minh tài chính kể từ ngày 3-12-2018.

Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã khuyến cáo dù không phải chứng minh tài chính nhưng một số công dân có thể yêu cầu chứng minh thêm nghề nghiệp.

Theo chính sách mới này, đối với loại visa nhiều lần, hiệu lực trong 5 năm, ngoài hồ sơ căn bản, người dân tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cần nộp hộ khẩu gốc và bản photo.

Trường hợp người xin visa không có hộ khẩu thuộc 3 thành phố được thí điểm nhưng có sổ tạm trú thì vẫn có thể được xét duyệt.



Hàng chục nghìn lao động đăng kí học tiếng Hàn mỗi năm để tranh suất sang Hàn làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Vậy chính sách visa nới lỏng này có liên quan đến visa lao động đối với công dân Việt Nam đến Hàn Quốc làm việc? Trao đổi với phóng viên PLO, đại diện Cục quản lý lao động ngoài nước- Bộ LĐ-TB&XH, cho rằng: Việc người dân xếp hàng xin visa 5 năm có thể là người đi du lịch, thăm người thân hoặc điều trị bệnh, còn visa lao động đến Hàn có quy định riêng nên không thế nói số người ồ ạt xin visa 5 năm mục đích sang Hàn làm việc.

Theo đó, dựa vào mục đích lưu trú, visa Hàn Quốc có 32 loại trong đó có 4 nhóm chính bao gồm: Visa ngoại giao/ công vụ, visa lao động, visa lưu trú ngắn hạn và visa lưu trú dài hạn.

Visa du lịch Hàn Quốc (C3) là loại visa du lịch ngắn hạn, được cấp cho những người có mục đích lưu trú ngắn hạn như du lịch, thăm người thân, những người đến Hàn Quốc để điều trị y tế hoặc những người sẽ đi qua lãnh thổ Hàn Quốc.

Thông thường loại visa này không yêu cầu phỏng vấn, bạn phải nộp đúng hồ sơ và đầy đủ tất cả các giấy tờ. Loại visa du lịch ngắn hạn này được chia làm những loại nhỏ dựa vào mục đích lưu trú gồm: C 3- 1: Visa thăm thân; C 3 - 2: Visa du lịch theo đoàn; C 3 - 3: Visa khám chữa bệnh; C 3 - 4: Visa cho khách là doanh nghiệp loại chung; C 3 - 5: Visa cho khách là doanh nghiệp theo hợp đồng; C 3 - 6: Visa cho khách là doanh nghiệp diện bảo lãnh; C 3 - 9: Visa du lịch thông thường và C 3 - 10: Visa quá cảnh trực tiếp



Visa lao động, mục đích nhập cảnh là làm việc tại Hàn Quốc, và cũng tùy vào công việc mà thời hạn lưu trú khác nhau, nhưng đa số thời gian lưu trú là dài hạn. Nhóm visa lao động cụ thể có 10 loại: