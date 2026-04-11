‘Lá chắn thép’ Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng 11/04/2026 23:06

(PLO)- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng An ninh nội địa.

Chiều 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18-4-1946 - 18-4-2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Khẳng định vai trò chiến lược của bảo vệ an ninh nội địa

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, nhấn mạnh cách đây 80 năm, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với “thù trong, giặc ngoài”. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, giữ vững chính quyền được xác định là đặc biệt cấp bách.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Ngày 18-4-1946, việc ban hành các quyết định tổ chức lực lượng Công an Việt Nam với bộ phận chuyên trách đấu tranh chống phản động đã đánh dấu mốc quan trọng hình thành lực lượng An ninh nội địa ngày nay. Đây không chỉ là mốc son về tổ chức mà còn khẳng định vai trò chiến lược của công tác này trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng An ninh nội địa luôn giữ vai trò nòng cốt. Thay mặt tuổi trẻ đơn vị, Thiếu tá Ngô Văn Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh nội địa, khẳng định sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững bản lĩnh và danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên cờ truyền thống và trao Bằng danh hiệu tặng Cục An ninh nội địa. Đây là phần thưởng cao quý cho những thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt biểu dương những chiến công thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 80 năm, lực lượng An ninh nội địa đã trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nêu rõ nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lực lượng cần đổi mới tư duy bảo đảm an ninh nội địa trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Đặc biệt, không để bị động, bất ngờ chiến lược trong mọi tình huống và phải nâng cao năng lực dự báo, tham mưu từ sớm, từ xa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng An ninh nội địa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm an ninh toàn diện, lấy mục tiêu kiến tạo và tạo động lực cho phát triển đất nước làm trọng tâm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định toàn lực lượng sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo vào chương trình hành động. Lực lượng An ninh nội địa quyết tâm thi đua theo tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.