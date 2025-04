'Lật tẩy' 3 lầm tưởng sai về rượu 28/04/2025 10:04

(PLO)- Mới đây, Sonal C Holland, một bậc thầy về rượu vang trên thế giới đã hé lộ và bác bỏ những lầm tưởng về rượu mà nhiều người vẫn tin tưởng.

Dưới đây là 3 lầm tưởng về rượu mà cuối cùng bạn nên từ bỏ.

Uống rượu quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe. Ảnh AI

Lầm tưởng: Rượu vang tốt cho tim

Quan niệm này thường dựa trên sự thật rằng rượu vang đỏ chứa chất chống oxy hóa như resveratrol. Những hợp chất này có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe tim mạch, nhưng chỉ khi tiêu thụ ở mức độ cực kỳ vừa phải.

Chuyên gia về rượu cảnh báo: "Chìa khóa là điều độ, không phải là quá mức. Việc uống quá nhiều rượu vang có thể dẫn đến các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tăng huyết áp và tổn thương gan, hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích được đồn đại".

Lầm tưởng: Tequila sẽ không gây cảm giác nôn nao

Có một quan niệm phổ biến rằng uống tequila, đặc biệt là loại chất lượng cao, sẽ không khiến bạn bị "say" hoặc cảm thấy nôn nao khó chịu vào ngày hôm sau. Lý do được đưa ra là rượu tequila hảo hạng có ít chất phụ gia hơn (những hợp chất góp phần gây say).

Tuy nhiên, Sonal C Holland bác bỏ điều này, khẳng định "Lượng bạn uống mới là điều thực sự quan trọng. Dù là tequila chất lượng đến đâu, việc tiêu thụ quá mức chắc chắn vẫn sẽ khiến bạn cảm thấy không khỏe vào ngày hôm sau. Vì vậy, hãy luôn kiểm soát lượng uống".

Lầm tưởng: Vodka là một lựa chọn lành mạnh hơn

Vodka thường được gán mác là loại rượu "sạch" hoặc "lành mạnh hơn" do có hàm lượng đường rất thấp sau quá trình chưng cất. Tuy nhiên, Sonal C Holland làm rõ rằng điều này không có nghĩa là vodka là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Uống quá nhiều rượu, bất kể loại nào, đều gây căng thẳng nghiêm trọng cho gan và có thể dẫn đến tổn thương lâu dài. Giống như tất cả các loại đồ uống có cồn khác, điều quan trọng nhất khi tiêu thụ vodka là phải ở mức độ vừa phải để tránh các vấn đề sức khỏe.

Những thông tin trên từ chuyên gia Sonal C Holland giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về việc tiêu thụ rượu, tránh những lầm tưởng về rượu không đáng có gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều quan trọng nhất cho sức khỏe luôn là sự điều độ và uống có trách nhiệm.