-Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM
(Từ ngày 6 đến 10-2)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thứ Hai, 6-2:
Sáng: Luật sư (LS) HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, kinh tế, nhà đất).
Thứ Tư, 8-2:
Sáng: LS LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).
Thứ Sáu, 10-2:
Sáng: LS NGUYỄN VĂN HÒA (dân sự, hình sự, nhà đất).
-Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM
(Từ ngày 6 đến 10-2)
Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.
Thứ Hai, 6-2:
Sáng: Trợ giúp viên (TGV): NGUYỄN THANH GIANG.
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ (trực tại TAND quận 10).
LS: NGUYỄN KHẮC HIẾU, PHAN NGỌC BĂNG.
Chiều: TGV: PHAN THỊ NGỌC THANH.
LS: TRẦN VÂN LINH, ĐÀO VĂN ĐỒNG.
Thứ Ba, 7-2:
Sáng: PGĐ-TGV: TRẦN MINH HUỆ.
LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN TUYẾT THÙY DƯƠNG.
Chiều: TGV: TRẦN THỊ HỢI.
LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, TRƯƠNG MINH HẢI.
Thứ Tư, 8-2:
Sáng: TGV: NGUYỄN THANH GIANG.
LS: BÙI THỚI VINH, TRẦN BÌNH LUẬN.
Chiều: TGV: TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH.
LS: ĐÀO HOÀNG LIÊN, NGUYỄN KHẮC TRUNG HIÊN.
Thứ Năm, 9-2:
Sáng: TGV: TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH.
LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, NGUYỄN KHẮC QUỲNH HOA.
Chiều: TGV: PHAN THỊ NGỌC THANH.
LS: HOÀNG CÔNG KHANH, TRẦN VĂN HÙNG.
Thứ Sáu, 10-2:
Sáng: GĐ-TGV HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân).
LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, LÊ THỊ HIỆP.
Chiều: TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ.
TRẦN THỊ HỢI (trực tại TAND quận 5).
LS: VŨ ANH TUẤN, HOÀNG TIẾN LƯU.