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Lịch tư vấn pháp luật miễn phí

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(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.

-Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM

(Từ ngày 6 đến 10-2)

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 6-2:

Sáng: Luật sư (LS) HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Tư, 8-2:

Sáng: LS LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Sáu, 10-2:

Sáng: LS NGUYỄN VĂN HÒA (dân sự, hình sự, nhà đất).

-Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ ngày 6 đến 10-2)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.

Thứ Hai, 6-2:

Sáng: Trợ giúp viên (TGV): NGUYỄN THANH GIANG.

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ (trực tại TAND quận 10).

LS: NGUYỄN KHẮC HIẾU, PHAN NGỌC BĂNG.

Chiều: TGV: PHAN THỊ NGỌC THANH.

LS: TRẦN VÂN LINH, ĐÀO VĂN ĐỒNG.

Thứ Ba, 7-2:

Sáng: PGĐ-TGV: TRẦN MINH HUỆ.

LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN TUYẾT THÙY DƯƠNG.

Chiều: TGV: TRẦN THỊ HỢI.

LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, TRƯƠNG MINH HẢI.

Thứ Tư, 8-2:

Sáng: TGV: NGUYỄN THANH GIANG.

LS: BÙI THỚI VINH, TRẦN BÌNH LUẬN.

Chiều: TGV: TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH.

LS: ĐÀO HOÀNG LIÊN, NGUYỄN KHẮC TRUNG HIÊN.

Thứ Năm, 9-2:

Sáng: TGV: TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH.

LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, NGUYỄN KHẮC QUỲNH HOA.

Chiều: TGV: PHAN THỊ NGỌC THANH.

LS: HOÀNG CÔNG KHANH, TRẦN VĂN HÙNG.

Thứ Sáu, 10-2:

Sáng: GĐ-TGV HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân).

LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, LÊ THỊ HIỆP.

Chiều: TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ.

TRẦN THỊ HỢI (trực tại TAND quận 5).

LS: VŨ ANH TUẤN, HOÀNG TIẾN LƯU.

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