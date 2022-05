Lộ diện tuyệt phẩm son Highend đến từ Ba Lan

Đó chính là dòng son Joko Moisturizing Lipstick, được đánh giá thang điểm 9/10 từ các beauty blogger. Hứa hẹn đây là dòng son khiến nhiều chị em ước ao được sở hữu.

Joko Lipstick được biết đến là dòng son đến từ Ba Lan, sản xuất tại 1 trong TOP 10 nhà máy lớn nhất về sản xuất mỹ phẩm tại châu Âu và trải qua quy trình kiểm soát chất lượng GMP nghiêm ngặt. Do vậy đây là một trong số ít sản phẩm không chỉ chất lượng từ bao bì sản phẩm mà còn đem đến cho người dùng sự tin tưởng, an toàn và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ vi sắc tố tân tiến hiện đại nhất hiện nay do vậy giúp các hạt sắc tố có thể bám lên môi một cách dễ dàng, che phủ hoàn toàn các khuyết điểm trên môi và giữ màu trên môi tối đa lên tới 8 giờ liền. Rất nhiều beauty blogger đã phải ngỡ ngàng về độ bám màu của son Joko và mức độ bền màu vượt trội của sản phẩm này. Không ít khách hàng của Joko đã chia sẻ rằng: “Từ khi biết đến son JOKO họ không muốn sử dụng bất kỳ dòng son nào khác nữa, bởi vì thỏi son này đã hội tụ đủ hết các tiêu chí mà họ mong muốn rồi”. Chất son lên môi mềm mịn, che phủ toàn bộ các khuyết điểm trên môi lại luôn giữ môi căng mọng suốt nhiều giờ đồng hồ, không hề có cảm giác khô môi hay bong tróc môi như nhiều dòng son khác. Đây thực sự là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với nhiều chị em kể cả các chị em sử dụng son nhiều năm.

Ngoài ra son Joko Lipstick còn được hãng công bố là dòng son không chì, thành phần tự nhiên 100% an toàn với sức khỏe ngay cả với bà bầu và đang cho con bú. Thành phần chính gồm: dầu thầu dầu, sáp ong, sáp cây Euphorbia, dầu đậu nành, dầu hạt vừng, dầu hạt hướng dương, dầu hạt hoa hồng, Collagen, Omega-6... các chất chống oxy hóa (Vitamin E, Vitamin A, Vitamin C) và tinh chất chống nắng vượt trội. Với Joko Lipstick chị em không còn nỗi lo thâm môi hay khô môi khi sử dụng son. Các thành phần tự nhiên giúp tái tạo, làm mềm môi và dưỡng môi chuyên sâu. Do vậy còn giúp làm hồng môi sau 1 thời gian sử dụng và luôn giữ môi mềm mịn, căng mọng suốt cả ngày. Son còn có các thành phần chống nắng giúp giảm thâm, sạm môi và chống nắng cho môi ngay khi hoạt động ngoài trời.

Hiện nay dòng son Joko Moisturizing Lipstick đã được nhập khẩu chính hãng trực tiếp 100% và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay chị em truy cập website: Jokomakeup.vn hoặc Fanpage: Joko Make Up Vietnam để được tư vấn và mua hàng chính hang, hưởng các chính sách khuyến mại, giảm giá tốt nhất.