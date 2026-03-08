Lưu lượng xe tăng đột biến sau khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa 08/03/2026 17:51

(PLO)- Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp do đó lưu lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ qua Lâm Đồng tăng đột biến.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Công an tỉnh; Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến quốc lộ đi qua về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, thông thoáng trên các tuyến quốc lộ trong thời gian đóng cửa sân bay Liên Khương.

Các tuyến quốc lộ về hướng Đà Lạt khá đông phương tiện. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo đó, sân bay Liên Khương đang tạm đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp; do vậy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh sẽ tăng cao hơn so với bình thường. Đặc biệt là các tuyến Quốc lộ 20, 27, 27C, 28, 28B và Quốc lộ 55.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến quốc lộ đi qua chủ động triển khai ngay và thực hiện thường xuyên, nhất là thời gian sân bay tạm đóng cửa.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương phối hợp, tổ chức rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện...

Vòng xoay hướng vào sân bay. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ nêu trên.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tổng hợp, đề xuất các địa phương tổ chức xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định, bảo đảm hành lang an toàn đường bộ thông thoáng, phục vụ tốt nhu cầu lưu thông.

Phối hợp rà soát hệ thống biển báo, tổ chức giao thông, điểm dừng đỗ, các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, kịp thời kiến nghị biện pháp nhằm bảo đảm giao thông.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ; kịp thời sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước, sơn kẻ đường, biển báo, cọc tiêu, gờ giảm tốc và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông khác…bảo đảm tầm nhìn và điều kiện lưu thông; kịp thời xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do sân bay đã tạm đóng cửa nên lưu lượng phương tiện về hướng trung tâm rất đông. Ảnh PHƯƠNG NAM.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng CSGT, Công an địa phương phối hợp tổ chức xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, dừng đỗ phương tiện trái phép.

Bố trí lực lượng tại các điểm, nút giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.