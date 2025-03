Lý do HLV Kim Sang-sik muốn giải quyết Lào ngay trong hiệp 1 24/03/2025 20:06

Sáu ngày sau trận đá tập với Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới chính thức có trận mở màn vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 tiếp khách nhẹ ký Lào tại bảng F, trước khi đụng độ Malaysia và Nepal.

Vì chỉ có một đội giành quyền đi tiếp, ông thầy người Hàn Quốc rất cẩn trọng ở trận ra quân với mong muốn các học trò tự trang bị cho mình nền tảng thể lực và tâm lý tốt để giành chiến thắng cùng hy vọng đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Nói với VFF, HLV Kim Sang-sik khẳng định nếu toàn đội có sự tiến bộ về hai mặt này thì chắc chắn có màn trình diễn tốt trong giải châu Á.

Thắng sớm để thử nghiệm

Trước thềm trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tiếp đội Lào yếu hơn Lào, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu và mong muốn các học trò cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhất có thể: “Đây là trận đầu tiên của vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, nên rất quan trọng. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và cũng có sự chuẩn bị tốt. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ ghi nhiều bàn thắng và mang đến trận đấu hấp dẫn cho khán giả”.

Đội tuyển Việt Nam ra quân chính thức ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 tiếp khách Lào vào đêm 25-3 trên sân Gò Đậu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhận định về đội khách, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao ba nhân tố mới nhập tịch gồm Klein, Roman Angot và Victor Ngovinassack, đồng thời cảnh giác trước những thay đổi trong đội hình tuyển Lào. “Chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng ngay trong hiệp một”, ông Kim chia sẻ với báo chí thay cho lời nhắn nhủ các học trò. Dễ hiểu mong muốn của thầy Hàn sớm giải quyết Lào sẽ giúp ông thoải mái có những thử nghiệm nhân tố mới, sau trận gặp Campuchia bị chê bai là đóng khung đội tuyển.

Tuy nhiên, dễ thấy đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2024 không có Nguyễn Xuân Son do chấn thương, các tiền đạo còn lại đều không mang lại sự an tâm. Tuấn Hải, Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Đinh Thanh Bình dù rất nỗ lực vẫn tịt ngòi ở trận giao hữu với Campuchia. Rất may hai bàn thắng của tiền vệ Hai Long và hậu vệ Văn Vĩ trong hiệp một, trước khi đội khách có bàn rút ngắn 1-2 ở hiệp hai đã mang về chiến thắng sít sao cho chủ sân Gò Đậu.

Về sự vắng mặt của chân sút số một Nguyễn Xuân Son, một ngoại binh Brazil nhập tịch, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Có lẽ nhiều người tiếc nuối, nhưng tôi biết Nguyễn Xuân Son đang hồi phục tốt. Trận đấu với Lào, tôi tin Tiến Linh sẽ làm tốt nhiệm vụ của cậu ấy”. Đánh giá về bảng F, ông Kim tái khẳng định mục tiêu là giành suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027, và hai trận đấu với Lào, Malaysia vô cùng quan trọng.

HLV Kim Sang-sik cần học trò thắng đậm Lào ngay trong hiệp 1 để không gặp nhiều khó khăn cho thử nghiệm nhân sự mới. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh hạ quyết tâm: “Trận đầu tiên của giải châu Á không dễ dàng, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”.

Chân sút của B. Bình Dương hiện có 10 bàn thắng sau 16 trận ở V-League cũng chia sẻ về động lực khi đá trên sân nhà Gò Đậu: “Được gia đình cổ vũ, đó vừa là động lực, vừa là trách nhiệm. Hy vọng tôi sẽ chơi tốt và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng”.

Cần biết Tiến Linh chính là tác giả của bàn thắng thứ hai vào lưới Lào ở cuộc gặp gỡ tại vòng bảng AFF Cup 2024, trong chiến thắng đậm 4-1 cùng ba bàn thắng khác của Hai Long, Văn Toàn, Văn Vĩ. So với cách đây hơn 2 tháng, đội tuyển Việt Nam giữ hầu hết đội hình vô địch Đông Nam Á, với chỉ thiệt thòi lớn nhất là không có Nguyễn Xuân Son.

Cơ hội lớn cho chủ sân Gò Đậu

Người hâm mộ kỳ vọng các tuyển thủ Việt Nam sẽ chơi tốt hơn trận thắng nhọc Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong quá khứ, tuyển Lào chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của bóng đá Việt Nam và hiện tại cũng thế. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đứng thứ 112 thế giới, cùng phong độ, trình độ cao hơn tuyển Lào xếp thứ 186. Dĩ nhiên, chủ sân Gò Đậu nếu thắng đậm Lào không phải là điều thần kỳ.

Chiến thắng ở trận ra quân vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 với thầy trò HLV Kim Sang-sik là điều bắt buộc và không quá khó. Nhưng điều quan trọng hơn là cách giành chiến thắng Lào bằng một lối chơi thuyết phục. Hơn nữa, trong quá trình đổi mới và nâng tầm đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc sẽ tính toán thời điểm để thử nghiệm các nhân tố mới mà ông triệu tập lên tuyển.

Nếu thắng Lào với tỉ số cao sẽ mở ra nhiều thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình góp mặt ở cúp châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Gặp đối thủ chiếu dưới như Lào là thời cơ không thể tốt hơn để HLV Kim Sang-sik chọn các phương án nhân sự cho phù hợp, với dấu ấn chiến thuật, đồng thời cho thấy nhà đương kim vô địch không chỉ biết thắng, mà còn biết chơi đẹp và thuyết phục.

Ông Kim đang có trong tay lực lượng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này và cũng có nhiều cách để qua mặt Lào, như để chuộc lại niềm tin của giới hâm mộ, sau trận giao hữu không như ý trước Campuchia. Thắng đậm trận ra quân sẽ tạo khí thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik chờ đến tháng 6 có trận thứ hai vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 làm khách đầy khó khăn trên sân Bukit Jalil của đối thủ lớn Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch chất lượng.