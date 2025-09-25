Mang dao đi đòi nợ giúp mẹ, nam thanh niên lãnh 17,5 năm tù 25/09/2025 15:59

(PLO)- Từ việc đòi tiền, con trai đã tấn công con nợ của mẹ trước quán karaoke, phải trả giá bằng bản án hơn 17 năm tù.

Ngày 25-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đại Vỷ (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người và cố ý gây thương tích. HĐXX đã tuyên phạt Vỷ tổng cộng 17 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 450 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của người khác, gây mất trật tự xã hội, để lại nỗi đau lớn cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ra đầu thú và một phần lỗi xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần kéo dài; đây là những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đọc cáo trạng vụ án tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, tháng 6-2021, Nguyễn Hoàng Trọng có mượn tiền và tham gia góp hụi, dẫn đến việc còn nợ bà Lê Lai Thị Mộng Tuyền (mẹ của Vỷ) số tiền 210 triệu đồng. Mâu thuẫn từ khoản nợ này trở thành nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng sau đó.

Chiều 4-6-2024, Trọng cùng anh ruột là Nguyễn Hoàng Sang và một số người bạn đến quán karaoke ở phường 7, TP Tân An, (tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh) để uống bia, hát karaoke. Tình cờ, Vỷ chạy ngang qua quán, nhìn thấy Trọng đứng trước quán karaoke và nảy sinh ý định quay lại đòi nợ.

Vỷ chuẩn bị sẵn hung khí, hẹn bạn đi cà phê nhưng thực chất tìm cách tiếp cận Trọng. Khoảng 19 giờ 20, Vỷ gọi điện cho cha là ông Nguyễn Thành Quan đến quán nói chuyện. Khi gặp nhau, ông Quan đã xô xát với Trọng, sau đó Vỷ và bạn lao vào đánh Trọng.

Bị cáo Nguyễn Đại Vỷ đã tấn công con nợ của mẹ phải lãnh án hơn 17 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Trong lúc giằng co, Vỷ lấy dao giấu trong người đâm vào ngực phải của Trọng. Bị thương, Trọng vẫn bỏ chạy vào quán. Chưa dừng lại, khi Sang nghe tin em bị đánh chạy ra hỗ trợ, Vỷ tiếp tục dùng dao chém vào người Sang.

Ông Trọng được đưa đi cấp cứu và tử vong lúc 23 giờ 4 phút cùng ngày. Trưa 5-6-2024, biết tin Trọng đã tử vong, Vỷ ra đầu thú.