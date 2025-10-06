Manulife được vinh danh ‘Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất 2025’ 06/10/2025 14:37

(PLO)- Hai sản phẩm “Xanh tương Lai” và “Xanh ước mơ” của Manulife vừa được vinh danh "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025, do Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp với Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam tổ chức.

Theo đại diện Hội đồng Bình chọn, bộ đôi sản phẩm “Xanh” của Manulife có lượt bình chọn cao và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bao gồm: danh mục quỹ liên kết đầu tư đa dạng, các quỹ liên kết đầu tư hoạt động hiệu quả, thông tin hoạt động của các quỹ được công khai minh bạch, tư vấn viên chuyên môn cao và đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng.

Đại diện Manulife Việt Nam nhận cúp vinh danh. (Ảnh: Lan Ngọc)

Bộ đôi “Xanh tương lai” và “Xanh ước mơ” là hai sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife, được phát triển theo định hướng của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới. Trong đó, “Xanh tương lai” là bảo hiểm liên kết đơn vị, được thiết kế như một giải pháp tài chính đa mục tiêu, kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Nhờ tính linh hoạt, “Xanh tương lai” phù hợp với nhiều mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng khách hàng, từ người trẻ mới lập nghiệp đến gia đình có nhu cầu bảo vệ và đầu tư lâu dài.

Trong khi đó, “Xanh ước mơ” là bảo hiểm liên kết chung, cam kết lãi suất tối thiểu, đáp ứng nhu cầu bảo vệ cho cha mẹ, đồng thời tích lũy tài chính cho giáo dục và tương lai của con trẻ. So với các dòng sản phẩm liên kết chung trước đây, “Xanh ước mơ” có tính linh hoạt cao hơn, cho phép khách hàng lựa chọn mức độ bảo vệ khác nhau tùy theo nhu cầu, với cùng mức phí bảo hiểm.

Ngoài quyền lợi đầu tư, cả hai sản phẩm đều được gia tăng số tiền bảo hiểm lên đến 175% số tiền bảo hiểm ban đầu mà không cần thẩm định, không tăng phí bảo hiểm, đồng thời, có các khoản thưởng cho khách hàng khi duy trì hợp đồng dài hạn.

Hai sản phẩm “Xanh tương lai” và “Xanh ước mơ” của Manulife được nhiều khách hàng quan tâm và tìm hiểu. (Ảnh: Hà Hằng)

Song song với việc phát triển sản phẩm mới, Manulife không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên trở thành những “đại sứ sống khỏe” nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Mới đây nhất, hãng bảo hiểm Canada đã hợp tác cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội, thực hiện chương trình đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ tư vấn viên. Sáng kiến này góp phần nâng cao chuẩn mực tư vấn viên bảo hiểm để đồng hành hiệu quả hơn với khách hàng.