Mua nhà ở xã hội online: Người trong cuộc nói gì? 24/11/2025 17:15

(PLO)- Hình thức nộp hồ sơ nhà ở xã hội trực tuyến và bốc thăm mua nhà tại dự án Rice City Long Châu (Hà Nội) vừa diễn ra, mang lại những cảm xúc trái chiều.

Ngày 24-11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu, phường Bồ Đề (Hà Nội) tổ chức bốc thăm online mua nhà với những người đủ điều kiện. Không khí tại buổi bốc thăm được người dân mô tả là “đầy cảm xúc”: Người thì vui mừng vì trúng suất mua căn hộ, người rầu rĩ vì trượt, còn người không nộp được hồ sơ lại tỏ ra tiếc nuối và bức xúc.

Nộp được hồ sơ – niềm vui vỡ òa

Chị Huyền Trang, ngụ phường Long Biên, là một trong những người may mắn trong buổi sáng nay. Vừa bốc được căn hộ hơn 55 m², chị kể lại quãng thời gian nộp hồ sơ online kéo dài năm ngày liên tiếp: “Tôi chỉ ăn và bấm chuột. Ngày đầu nộp không được, ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 vẫn thất bại. Sang ngày thứ 5, tôi thử nhấn lại thì hệ thống tiếp nhận hồ sơ, lúc đó cả nhà ăn mừng”.

Chị cho biết mình không nhờ cậy ai, chỉ kiên trì không ngừng. “Tôi làm văn phòng nên rất thích hình thức này. Chỉ cần máy tính, mạng ổn định và chịu khó thử kèm may mắn là được” - chị Trang nói.

Hai ngày trước lễ bốc thăm, chị nhận email từ chủ đầu tư, cả gia đình hồi hộp tới mức mất ngủ. Sáng 24-11, chị ngồi trước máy tính chờ thời điểm bốc thăm online: “Hệ thống thông báo trúng suất mua căn hộ, tôi mừng rơi nước mắt. Bao nhiêu năm ở trọ, giờ có cơ hội mua nhà giá rẻ không có gì vui hơn”.

Một số người may mắn đã bốc được suất mua nhà ở xã hội trong ngày hôm nay.

Chung niềm vui đó, anh Nguyên Khang, ngụ phường Long Biên, cũng trúng suất mua căn hộ hơn 33 m². Anh và một người bạn cùng tìm giấc mơ an cư nhưng chỉ anh may mắn lọt qua cửa gửi hồ sơ. “Khi được tiếp nhận hồ sơ, tôi biết mình đã thắng 70%. Kinh nghiệm là kiên trì, cộng thêm chút may mắn”- anh nói.

Về chuyện mua nhà, anh Khang chia sẻ thẳng thắn: “Làm thuê bao năm chỉ tích góp được vài trăm triệu. Nếu mua căn 63 m² với giá hơn 29 triệu đồng/m² thì có thể lên tới hơn 1,8 tỉ đồng, thêm tiền nội thất nữa thành quá sức. Tôi chọn căn nhỏ hơn 1,2 tỉ đồng, làm nội thất khoảng 1,5 tỉ là vừa tầm”.

Không nộp được hồ sơ và nỗi lo tiếp tục ở trọ

Trái với niềm vui của những người may mắn, không ít người cho biết họ không có cơ hội nộp hồ sơ dù đã rất cố gắng.

Anh Huy Tâm, ngụ phường Thanh Xuân (Hà Nội), chia sẻ từ lúc chủ đầu tư công bố thông tin tới ngày mở hệ thống nhận hồ sơ, gia đình anh theo dõi sát sao, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.

“Lúc chủ đầu tư nói nộp hồ sơ online thì tôi rất mừng, nghĩ sẽ tiết kiệm thời gian nhưng thực tế lại không như vậy. Đúng 8 giờ 30 mỗi sáng, tôi mở máy tính chờ hệ thống nhưng suốt gần một tháng, màn hình chỉ hiển thị dòng chữ: “Hệ thống đang có quá nhiều người nộp hồ sơ, vui lòng quay lại sau” - anh Tâm buồn bã nói.

Nhiều người thất vọng vì lượng nộp hồ sơ quá lớn mà chủ đầu tư chỉ tiếp nhận 70 bộ hồ sơ mỗi ngày. Ảnh: V.LONG

“Vợ chồng tôi thay nhau thức khuya trực canh giờ nộp, nhưng cả tháng trời cũng không được. Nếu nộp trực tiếp, chỉ cần 1-2 ngày đến nơi nộp rồi về làm việc tiếp chờ ngày bốc thăm. Còn nộp online thì mất cả tháng mà vẫn lọt sổ” – anh Tâm nói.

Chị Lê Duyên, ở phường Bồ Đề, cũng nản lòng sau nhiều lần cố gắng nộp hồ sơ. Chị chuẩn bị kỹ nhiều giấy tờ và mất nhiều thời gian, máy tính, mạng đều sẵn sàng. Những ngày đầu, chị xin nghỉ việc để tập trung nộp hồ sơ. Thế nhưng ngày nào cũng nhận thông báo quá tải.

“Cả tháng trời vẫn không nộp được, cuối cùng phải bỏ cuộc. Hai vợ chồng lại tiếp tục đi thuê nhà”- chị Duyên nói.

Nói về hình thức nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trực tuyến, Bộ Xây dựng cho biết rất khuyến khích. Việc ứng dụng công nghệ trong nhận hồ sơ, xếp hàng điện tử và phát hồ sơ online nhằm giảm tải áp lực tại điểm tiếp nhận trực tiếp. Tuy nhiên, bộ yêu cầu chủ đầu tư cần có phương án hỗ trợ hợp lý hơn.

Cụ thể, các dự án phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ chia theo khu vực dân cư; chia theo khung giờ hoặc theo từng ngày để tránh quá tải; có biển hướng dẫn rõ ràng, lực lượng điều tiết và hỗ trợ người dân; có phương án dự phòng khi số lượng người nộp vượt khả năng tiếp nhận.

Nếu cần thiết, thời gian nhận hồ sơ phải kéo dài và thông báo công khai tại điểm tiếp nhận cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tất cả hồ sơ hợp lệ phải được tiếp nhận trước khi tiến hành bốc thăm.

Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có hành vi cò mồi, môi giới trái phép, nhận tiền đặt chỗ hay quảng cáo "suất ngoại giao” ngoài quy định.