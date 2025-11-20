Người dân và nỗi lo mất cơ hội mua nhà ở xã hội 20/11/2025 07:25

(PLO)- Sự mong mỏi về một mái ấm giá hợp lý của người thu nhập thấp đang dần bị lấn át bởi nỗi lo trong khâu nộp hồ sơ, xét duyệt mua nhà ở xã hội.

Khi giá chung cư thương mại tại Hà Nội lập đỉnh – trung bình 95 triệu đồng/m2, nhiều gia đình thu nhập thấp chỉ còn biết trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội.

Anh Nguyễn Tuấn (phường Thanh Xuân, Hà Nội), tâm sự hơn 40 tuổi vẫn phải thuê trọ. Sau 25 năm, vợ chồng làm việc cật lực cũng chỉ tích góp được gần 1 tỉ đồng. “Nhiều người ở quê khen vậy là khá nhưng với khoản tiền đấy giờ chẳng dám mơ mua nhà thương mại” – anh nói.

Nỗi lo nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Hơn một năm trước, anh Tuấn tìm hiểu dự án nhà ở xã hội phía Tây thành phố, thức đêm giữ chỗ, chen lấn giữa hàng trăm người để nộp hồ sơ, tìm giấc mơ an cư.

Khi đại diện chủ đầu tư đặt bút ký tiếp nhận hồ sơ anh mừng rơi nước mắt, rất tiếc sau đó không trúng suất mua. Anh nghĩ do nơi tạm trú và vị trí làm việc quá xa dự án nên không được duyệt.

Mới đây, dự án nhà ở xã hội phía Đông Hà Nội nhận hồ sơ online, anh Tuấn lại nuôi hi vọng. Đúng 8 giờ 30 sáng mỗi ngày, anh lại mở máy tính, chờ hệ thống mở cổng nhận hồ sơ nhưng cả tháng trời, trang web chỉ hiện dòng chữ: "Hệ thống đang có quá nhiều người nộp hồ sơ, vui lòng quay lại sau".

Người dân xếp hàng mua nhà ở xã hội tại một dự án ở xã Thiên Lộc, Hà Nội vào ngày 17-11. Ảnh: V.LONG

Cùng cảnh chờ đợi nhưng không nộp được hồ sơ online, anh Nguyễn Châu (phường Xuân Phương, Hà Nội) chia sẻ: "Nộp hồ sơ trực tiếp thì cực khổ nhưng ít nhất còn nhìn thấy cái mình đang cố. Còn nộp online website cứ lỗi, quá tải liên tục... tôi làm đi làm lại rất nhiều lần vẫn chưa được. Có những người nói nộp được rồi nhưng sau đó không được duyệt mà không rõ vì yếu tố nào, "thua" nhà khác ở tiêu chí nào".

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng cần phải công khai danh sách người nộp, kết quả chấm điểm hồ sơ để tạo tính minh bạch, công bằng cho quá trình xét duyệt.

Cần kiểm tra kỹ, ngăn chặn tình trạng đầu cơ

Trong thư gửi Bộ Xây dựng mới đây, chị Lê Trang, ngụ Nghệ An, cho biết gia đình thu nhập hơn 17 triệu đồng/tháng, sau khi lo ăn học cho hai con và chi tiêu sinh hoạt thì không dư bao nhiêu, vẫn phải ở trọ.

Chị quan tâm tới nhà ở xã hội nhưng thấy nhiều cò đất đã rao bán căn hộ từ trước cả khi chủ đầu tư mở bán chính thức. Điều này khiến chị lo ngại cơ hội tiếp cận sẽ không dành cho người cần nhà ở thật sự.

Người dân lấy số mua nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ: T.TUẤN

Chị đặt ra hàng loạt câu hỏi: Cơ quan chức năng có biện pháp nào ngăn chặn tình trạng rao bán nhà ở xã hội trái quy định không?. Nhà ở xã hội có thật sự dành cho những người vất vả xếp hàng nộp hồ sơ, có đến đúng đối tượng theo quy định hay không?

Từ Thanh Hóa, chị Tống Thị Bích cũng gửi thư tới Bộ Xây dựng. Theo đơn thư, vợ chồng chị thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, chi phí nuôi con nhỏ quá cao khiến họ không thể tích lũy để mua nhà.

“Khi người có nhu cầu thực sự không tiếp cận được, chính sách nhà ở xã hội sẽ bị méo mó” – chị Bích nhận định. Chị cũng đồng thời đề nghị phải có bước kiểm tra chặt chẽ hồ sơ xét duyệt và xử lý nghiêm việc đầu cơ, mua bán trái quy định.

Trả lời các vấn đề trên, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết Nghị định 261/2025 của Chính phủ quy định rõ điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội như sau: Người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu, người độc thân nuôi con nhỏ mà có thu nhập không quá 30 đồng, vợ chồng có thu nhập không quá 40 triệu đồng.

Các dự án nhà ở xã hội phải được công khai trên trang thông tin của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có). Trường hợp đơn vị liên quan không đăng tải công khai thông tin, người dân có quyền phản ánh lên cơ quan có thẩm quyền.

Về xử lý tình trạng đầu cơ và mua bán trái quy định, cục này viện dẫn Nghị định 100/2024, theo đó UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến đầu tư, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Đặc biệt, quá trình bốc thăm phải có đại diện Sở Xây dựng giám sát và lập biên bản kết quả. Đây được xem là lớp bảo vệ cuối cùng để chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.